手土産に人気！PLANT ／ペヤング「福井名物ソースカツ丼風やきそば」

PLANTは、『ペヤング』ヨーロッパ軒総本店監修「福井名物ソースカツ丼風やきそば」の販売先の追加、および贈答セット品を販売します。

PLANTは、『ペヤング』ヨーロッパ軒総本店監修「福井名物ソースカツ丼風やきそば」の販売先の追加、および贈答セット品を販売。

北陸新幹線福井・敦賀延伸開業を記念して販売しました『ペヤング』ヨーロッパ軒総本店監修「福井名物ソースカツ丼風やきそば」はリピーターが続出するほどの人気商品です。

東京銀座の福井県のアンテナショップ「ふくい食の國291」に続き、地元福井県内の温泉施設やホテル内のお土産コーナー、また大型サービスエリアでも販売します。

発売開始直後より、手土産や贈答として多くの利用をいただいておりましたことから、贈答3個セット品も新たに販売します。

バラでの販売、3個セットの販売、12個入りケースの販売と、利用シーンに合わせて購入できます。

■販売店情報

店名 : グランディア芳泉

URL :

https://www.g-housen.co.jp/other/company/

所在地: 〒910-4193 福井県あわら市舟津43-26

店名 : あわら温泉 清風荘

URL :

https://www.seifuso.com/

所在地: 〒910-4104 福井県あわら市温泉3丁目803

店名 : ホテルフジタ福井

URL :

https://www.hotel-fujita.jp/fukui/

所在地: 〒910-0005 福井県福井市大手3-12-20

店名 : 南条サービスエリア(上り)

URL :

https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa?sapainfoid=90

所在地: 〒919-0203 福井県南条郡南越前町牧谷39

