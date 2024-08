輪投げや金魚すくいも！PLANT「懐まつり」

PLANTは、夏の思い出作りに向けたPLANTオリジナル企画として、親子が楽しめる商品やイベントを一堂に集めた<PLANT 懐まつり>企画を8月21日より9月16日の1か月間にかけて全国13府県23店舗で開催します。

PLANT「懐まつり」

PLANTは、夏の思い出作りに向けたPLANTオリジナル企画として、親子が楽しめる商品やイベントを一堂に集めた<PLANT 懐まつり>企画を8月21日より9月16日の1か月間にかけて全国13府県23店舗で開催!

“夏の最後の思い出作りを親子で楽しめる企画”をコンセプトに、商品では『懐かしの縁日グルメ』『昔ながらの昭和レトログルメ』『夏の想い出の味 アイス&デザート』『懐かしの駄菓子&飲料』『懐かしの玩具&花火』、イベントでは『手作りちょうちんビンゴ大会』『けん玉No.1決定戦』『輪投げ・金魚すくい・スーパーボールすくい』『千本引き』『さいころゲーム』『詰め放題』『つかみ取り』『クイズラリー』『じゃんけん大会』などレトロで懐かしい商品やイベントが目白押しの1か月間の企画となります。

タイトルの「懐(なつ)まつり」とは夏の終わりに近づき、どこか寂しく感じるこの時期に親世代とお子様が懐かしさと新鮮さで楽しめるお祭り企画として<PLANT 懐まつり>と銘打ちました。

夏の暑さも吹き飛び親子が楽しめる企画でPLANTは「エモい夏」を全力で推進します。

【開催店舗】

PLANT全23店舖

<福島県>大玉店

<新潟県>聖籠店 横越店 見附店 刈羽店

<富山県>黒部店 滑川店

<石川県>津幡店 川北店

<福井県>坂井店 清水店 上中店

<岐阜県>瑞穂店

<三重県>伊賀店 志摩店

<滋賀県>高島店

<兵庫県>淡路店

<京都府>木津川店 福知山店

<岡山県>鏡野店

<鳥取県>境港店

<島根県>斐川店 出雲店

