プロの音楽家による生演奏！うずしおクルーズ「中秋の名月ナイトクルーズ」

うずしおクルーズ「中秋の名月ナイトクルーズ」

イベント名:中秋の名月ナイトクルーズ

内容 :特別な満月とプロの音楽家による生演奏を楽しむクルージング。

船に装備したLEDライトが照らしだす神秘的な夜の海の風景は

ナイトクルーズでしか味わえないイマーシブ(没入)体験ができます。

開催日 :2024年9月17日(火)

受付開始/18:00 出航時間/19:00 所要時間/約90分

開催場所 :兵庫県南あわじ市福良港(道の駅福良)

駐車場 :道の駅福良周辺駐車場(無料)

定員 :100名(先着順)

兵庫県・淡路島から出航している「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島は、2024年9月17日(火)限定で特別便「中秋の名月ナイトクルーズ」を開催。

通常は昼間にしか運航していない「咸臨丸」で幻想的な夜の鳴門海峡に出航し、特別な満月とプロの音楽家による生演奏を楽しめます。

「日本百名月」に選ばれている鳴門海峡の名月は、無心で見とれてしまうほどの絶景です。

淡路島は街の明かりが少なく、晴れていると綺麗な月や沢山の星が見られます。

ナイトクルーズ

特に海上は周囲が暗く、透き通る夜空を眺めるには最高のスポットと言えます。

特別な満月と夜の海、さらにプロの音楽家による船上生演奏は、「この場所だからこそできる過ごし方」です。

「都会の喧騒から離れ、日常をリセットし心と体を解き放つ時間」を旅先で届けたい、そんな想いから企画されました。

日本百名月「鳴門海峡の名月」

■ 料金(税込)

自由席 :中学生以上 5,000円、小学生 2,000円、幼児 無料

サービス:ウェルカムドリンク、玉ねぎスープ、淡路牛のハンバーグサンド

VIP席 :中学生以上 12,500円(14名様限定)

サービス:華やかな貴賓室で淡路島の食材をいかした洋食料理と淡路島産のお酒やソフトドリンクなどで贅沢なひとときを楽しめます(メイン料理:淡路牛ハンバーグ)

■ ポイント

1. 中秋の名月

中秋の名月とは旧暦の8月15日に出る月のことで、一年で最も美しい月とされています。

秋は気温が下がり、空気中の水蒸気が減るため、月がくっきりと綺麗に見えます。

秋の澄んだ空気の中、綺麗な月を見上げて、秋の実りに感謝することがお月見の風習といわれています。

2. 日本百名月の「鳴門海峡の名月」

2021年10月15日、第七回「全国名月サミット」(夜景コンベンション・ビューロー主催)の「日本百名月」登録鑑賞地に認定。

海を照らす月が煌々と輝き、海面に映る光の道(ムーンロード)と共に辺りを灯す光景は、無心で見とれてしまう絶景です。

3. プロの音楽家による生演奏

PASONAグループの「音楽島-MusicIsland-」メンバーがバイオリンとピアノの生演奏を披露。

音楽に心も体も身をゆだねることで自分だけの感性に出会う体験を楽しめます。

■ 申込方法

WEB予約優先(クレジットカードによる事前決済)

・予約締切日(自由席:前日、VIP席:3日前)自由席は空席があれば当日参加も可能です。

・チラシ内の二次元バーコードを読み取り申込みください。

・うずしおクルーズ特別便「ナイトクルーズ」について

「淡路島の夜を楽しむ」をコンセプトに、天体イベントに合わせてナイトクルーズを運航します。

プロの音楽家の生演奏や船に導入したLEDライトで神秘的な夜の海の演出を楽しめます。

2024年うずしおクルーズ特別便「ナイトクルーズ」

開催日 :10月17日(木)

出航時間:19:00

内容 :スーパームーンナイトクルーズ

※詳細は公式ホームページ、SNSなどで随時紹介します。

