£Ê£±ºÇ²¼°Ì¡¦»¥ËÚ¤¬£µÈ¯¡ÄÀèÈ¯Í½Äê¤ÎÀõÌî¤¬Ä¾Á°¤ËÉé½ý¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â£±£¹°Ì¡¦Ä»À´¤È¤Î¡ÖµÕÅ·²¦»³¡×À©¤¹
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¡¡Âè£²£·Àá¡¡»¥ËÚ£µ¡½£³Ä»À´¡Ê£±£¶Æü¡¦¥×¥ì¥É¡Ë
¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤¬¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤òÀ©¤·¡¢µÕÅ¾»ÄÎ±¤Ø¤ÎÆ»¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡££±£¹°ÌÄ»À´¤È¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ÏÁ°È¾£±£°Ê¬¡¢º¸ÂÀ¤â¤âÎ¢ÆùÎ¥¤ì¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢£±£°»î¹ç¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿£Í£Æ¥¹¥Ñ¥Á¥ç¡¼¥¯¡Ê£²£¶¡Ë¤Î±¦¥ß¥É¥ëÃÆ¤ÇÀèÀ©¡££±Ê¬¸å¤Ë£Í£Æ¶ð°æÁ±À®¡Ê£³£²¡Ë¤¬²ÃÅÀ¤·¡¢Æ±£±£¶Ê¬¤Ë¤â¶ð°æ¤¬¼«¿È£Ê£±¤Ç½é¤È¤Ê¤ë£²ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£µ¡½£³¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢£³»î¹ç¤Ö¤ê¾¡Íø¡£ºÇ²¼°Ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤â¡¢Ä»À´¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï£µ¤Ë½Ì¤á¤¿¡£
¡¡»î¹çÄ¾Á°¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤â¡¢»¥ËÚ¤ÏÆ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±¦¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿ÀõÌî¤¬¡¢»î¹çÁ°Îý½¬¤ÎºÝ¤ËÉé½ý¤·¡¢µÞ¤¤ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¶ð°æ¤¬º¸¥·¥ã¥É¡¼¤«¤é°Ü¤ê¡¢¥¹¥Ñ¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ë£±£°»î¹ç¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¡¢Í½´ü¤»¤Ì·Á¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º¸ÂÀ¤â¤âÎ¢ÆùÎ¥¤ì¤Ç£²¤«·îÈ¾¡¢ÀïÎó¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤ë±¦¥ß¥É¥ë¤Ç¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¶ð°æ¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÀ©ÅÀ¤Î£±Ê¬¸å¡¢º¸¤«¤é¤Î¥¹¥Ñ¥Á¥ç¡¼¥¯¤ÎÃ»¤¤¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤«¤éÄ·¤Ó¤³¤ó¤À¡££µÊ¬¸å¤Ë¤Ï£Ê£±¤Ç¤Ï½é¡¢¼«¿È£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÊ£¿ôÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Á°Àá£±£°Æü¤ÎÊ¡²¬Àï¡Ê£²¢¤£²¡Ë¤Ï¡¢»î¹çÁ°Æü¤ÎÈ¯Ç®¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ë¡£¤½¤Î¤¦¤ÃÊ°¤òÀ²¤é¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿º¸ÏÓ¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤â¿®Íê¤òÃÖ¤¯¥×¥í£±£´Ç¯ÌÜ¡££³£°ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¤¿¤æ¤Þ¤Ì¸þ¾å¿´¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤òÌ³¤áÂ³¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£°Âå¤Îº¢¤Ï¼«¸Ê¤ò´Ó¤¯¿¶¤ëÉñ¤¤¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¸ø»ä¤òÌä¤ï¤º¡¢¼ã¼ê¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë·»µ®Ê¬ÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«³Ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡£Îý½¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á°¸å¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¡£°¤¤¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤â²¼¤ò¸þ¤«¤º¡¢³§¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¡¢£²ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¸å¤ÏÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ß³Ê·÷¤Ë¤¤¤ëÆ±»Î¤Î·ã¤·¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£´£´Ê¬¤Ë¤Ï£Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£Æ£×¥¢¥Þ¥É¥¥¥Ð¥«¥è¥³¡Ê£²£¸¡Ë¤¬»Ö´ê¤Î£Ð£Ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£»ÄÎ±·÷¤Î£±£·°ÌÈØÅÄ¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹£¹¤È¤Þ¤À±ó¤¤¤¬¡¢Âç¤¤Ê£±¾¡¤ò¡¢»¥ËÚ¤¬¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡Êº½ÅÄ¡¡½¨¿Í¡Ë