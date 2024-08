肉と海鮮の豪華弁当も！東武百貨店 池袋本店 第6回「47都道府県にっぽんのグルメショー」

東武百貨店 池袋本店では8月22日(木)から27日(火)までの6日間、第6回「47都道府県にっぽんのグルメショー」を開催します。

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約340坪)

期間 :2024年8月22日(木)〜27日(火)

営業時間:午前10時〜午後7時

※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

店舗 :約80店舗(うち初出店約20店舗)

東武百貨店 池袋本店では8月22日(木)から27日(火)までの6日間、第6回「47都道府県にっぽんのグルメショー」を開催。

北は北海道から南は沖縄まで日本各地のグルメが集結。

なかでも注目は、「肉」と「海鮮」の豪華弁当とイートイングルメです。

飛騨牛の食べ比べができる弁当や、広島県産の牡蠣が楽しめる弁当など、各地の名産を楽しめる弁当が登場。

また、会場で現地の味を楽しめるイートインは、新潟の「寿司」と奈良の「冷やしラーメン」が登場します。

東武限定品は7点企画し、ここだけの味も用意しました。

同店は、夏休みにグルメの日本一周を楽しめる催事を開催します。

※8月21日(水)は全館休業日です。

第6回「47都道府県にっぽんのグルメショー」詳細

URL:

https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/7015/

※公開日は【2024年8月15日(木)午前10:00】となります

◆1折で素材の「食べ比べ」が楽しめる弁当が登場!

1折のなかで「肉」の食べ比べや「うなぎ」の食べ比べが楽しめる弁当が登場します。

【飛騨天狗】「塩とタレで食べるA5等級飛騨牛ステーキ食べ比べ弁当」

〜岐阜 東武限定品 実演〜

(1折)3,240円〈各日販売予定20点〉

塩で味付けをしたA5ランクの飛騨牛の赤身と特製タレで味付けをしたロースの食べ比べが楽しめる弁当。

【三重おわせ久喜(くき)】「うなぎ蒲焼・白焼ミックス弁当」

〜三重 実演〜

「うなぎ蒲焼・白焼ミックス弁当」(1折)3,780円〈各日販売予定15点〉

ハーブを餌に混ぜることで良質の脂を蓄えた鹿児島・宮崎県産の鰻を、保存料・着色料を使用しない甘さを抑えたタレで焼き上げた蒲焼と、鰻本来の旨味を味わえる白焼きとのミックス弁当。

※「久喜」の正式表記は「喜」の異体字「七3つ」

【金熊食堂真喜屋】「米沢牛シャトーブリアン&焼肉弁当」

〜山形 実演〜

「米沢牛シャトーブリアン&焼肉弁当」(1折)3,510円〈各日販売予定50点〉

米沢牛のシャトーブリアンを塩胡椒で味付けしたステーキと、赤身の部位を特製タレで味付けした焼肉が楽しめる一折。

◆地元で人気行列店の味を楽しめる!イートイン店舗に注目!

新潟の回転寿司店の「握り寿司」や、奈良にあるラーメン店の「冷やしラーメン」を会場で楽しめます。

【佐渡の寿司弁慶】「弁慶特選握り」

〜新潟 イートイン〜

【佐渡の寿司弁慶】「弁慶特選握り」(9貫)2,750円

新潟佐渡産の天然ぶり、アジ、のどぐろなど、海の幸を9貫楽しめる握り。

【麺屋NOROMA】「特選冷やしラーメン」

〜奈良 東武限定品 イートイン〜

【麺屋NOROMA】「特選冷やしラーメン」(1杯)1,300円

チャーシューはじっくりと時間を掛けて低温で煮込み、自家製麺と数種類の魚介の乾物から抽出した自慢のスープで仕上げた東武限定の冷やしラーメン。

◆名産が詰まった海鮮の東武限定弁当も注目!

広島県産の牡蠣が楽しめる弁当や、北海道の海の幸が贅沢に入った弁当が登場します。

【かき庵】「かき・穴子めし」

〜広島 東武限定品 実演〜

【かき庵】「かき・穴子めし」(1折)1,944円〈各日販売予定50点〉

広島県産の牡蠣を蒸し、自家製の醤油麹のたれで味付けをした蒸し牡蠣と、佃煮牡蠣・煮穴子・焼穴子ものせた一折。

【浜形水産】「海鮮七福弁当」

〜北海道 東武限定品 実演〜

【浜形水産】「海鮮七福弁当」(1折)2,916円〈各日販売予定50点〉

北海道産のいくらやホタテなど、海の幸を盛りだくさんに彩った豪華な海鮮弁当は東武限定品。

◆残暑にぴったり!冷たいスイーツが登場!

東武限定品のかき氷や、SNS映えするソフトクリームなど、残暑にぴったりなスイーツを販売します。

【京氷菓つらら】「とろとろPeach Tea」

〜京都 東武限定品 イートイン〜

【京氷菓つらら】「とろとろPeach Tea」(1個)2,090円

アールグレイミルクシロップに、とろとろピーチソース、レアチーズクリームやラム風味の生クリームで大人感をアップしたかき氷。

【&EARL GREY】「アールグレイリッチミルク」

【&EARL GREY】「珈琲アールグレイ」

〜兵庫 イートイン〜

【&EARL GREY】(上から)「アールグレイリッチミルク」「珈琲アールグレイ」

(1個)各605円

アールグレイ専門店が作る濃厚な紅茶&珈琲のソフト。

【福田屋 熊本和栗庵】「和もんぶらん餅」

〜熊本〜

【福田屋 熊本和栗庵】「和もんぶらん餅」(6個入)1,401円〈各日数量限定〉

熊本県産和栗のモンブランクリームがもっちりとしたお餅を覆い尽くした、贅沢で新しい和風モンブランスイーツ。

【町村農場】「ベリーベリーヨーグルトサンデー」

〜北海道 東武限定品 イートイン〜

【町村農場】「ベリーベリーヨーグルトサンデー」(1個)880円

ヨーグルトやベリーの酸味が楽しめるサンデー。

【倉敷ジャンナ】「マスカットプリン」

〜岡山 初出店〜

【倉敷ジャンナ】「マスカットプリン」(1個)651円

岡山県西大寺産マスカット・オブ・アレキサンドリアを使用したマスカットプリン。

◆47都道府県の誇るべき伝統や文化、特産物、資源など、日本の「いいとこ」をハンカチで紹介!

【川辺】タオルハンカチ各種

【川辺】ハンカチ各種 1,100円から

※写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※8月9日(金)時点の内容です。

