佐藤 駿選手も参加！Rosso「ボッチャ」体験会

サクッとAIや超解像OCRのシステム開発会社、Rossoは、社員とその家族を対象とした、パラスポーツ「ボッチャ」の体験会を2024年8月25日(日)に開催します。

Rosso「ボッチャ」体験会

CAC Holdings 社屋1F 公式サイズのボッチャコート

【体験会概要】

日時 : 2024年8月25日(日)10:00〜12:00

場所 : CAC Holdings 社屋1F

東京都中央区日本橋箱崎町24-1

最寄り駅: 東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 2番出口から徒歩1分

対象 : Rosso社員とそのご家族

障がい者スポーツ体験を通して社員のダイバーシティ&インクルージョンの理解促進に取り組みます。

【ボッチャとは】

ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障がい者のために考案されたスポーツで、70か国以上に普及していると言われています。

赤・青のボッチャボールを投げたり転がしたりして、目標のボール(ジャックボールと呼ばれる白いボッチャボール)に近づけ、その得点を争います。

<体験会目的>

・社員同士の交流促進。

・障がい者スポーツへの興味喚起:社員やそのご家族にボッチャを体験してもらうことで、障がい者スポーツへの関心を高め、理解を深めます。

・ダイバーシティ&インクルージョン(多様性を理解し、受け入れること)推進。

<体験会の見どころ>

・CAC Holdings所属のボッチャアスリート 佐藤 駿選手(2024年1月開催、第25回日本ボッチャ選手権大会 BC2クラス男子4位)も参加。

・公式サイズのボッチャコートで、実際にボッチャを体験します。

・インタビュー機会:参加者や主催者からのコメント、感想を直接聞くことができます。

