来週の主な予定 ジャクソンホールでパウエルFRB議長講演 閉会中審査で植田日銀総裁が株価乱高下について説明 来週の主な予定 ジャクソンホールでパウエルFRB議長講演 閉会中審査で植田日銀総裁が株価乱高下について説明

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来週の主な予定 ジャクソンホールでパウエルFRB議長講演 閉会中審査で植田日銀総裁が株価乱高下について説明



・23日に閉会中審査開催 植田日銀総裁と鈴木財務相が出席、5-6日の史上最大の株価乱高下について説明する

・22日-24日ジャクソンホール会合「金融政策の有効性と伝達の再評価」パウエルFRB議長が経済見通しについて講演

・7月FOMC議事録 パウエル議長「早ければ9月に利下げ検討」発言、注目すべきは25bpなのかそれとも50bpか

・8月豪中銀議事録 ブロック総裁「必要ならば追加利上げ躊躇しない」とタカ派姿勢堅持、年内利下げに否定的

・7月ECB議事録 9月利下げのヒント示すか ラガルド総裁「あらかじめ決まった道筋はない」と発言

・中国政策金利 利下げ期待高まるものの引き下げたところで中国経済への影響は限定的にとどまる公算大



19日（月）

ウォラーFRB理事、FRB夏季集会「銀行、決済、金融」歓迎挨拶（質疑応答なし）

米民主党全国大会（イリノイ州、22日まで）



20日（火）

豪中銀議事録（8月6日開催分）

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）

カナダ消費者物価指数（7月）

ホークスビーNZ中銀副総裁、イベント講演

ジョルダン・スイス中銀総裁、講演

バーFRB副議長、サイバーセキュリティについて講演（質疑応答あり）

ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント講演（質疑応答あり）



21日（水）

米FOMC議事録（7月30日-31日開催分）



22日（木）

ECB議事録（7月18日開催分）

ECB調査ユーロ圏妥結賃金（第2四半期）

ドイツ製造業PMI・非製造業PMI速報値（8月）

ユーロ圏製造業PMI・非製造業PMI速報値（8月）

英製造業PMI・非製造業PMI速報値（8月）

米製造業PMI・非製造業PMI速報値（8月）

カンザスシティ連銀主催年次シンポジウム「金融政策の有効性と伝達の再評価」（通称：ジャクソンホール会合、24日まで）



23日（金）

NZ小売売上高（第2四半期）

日本消費者物価指数（7月）

ECB調査ユーロ圏インフレ期待（7月）

閉会中審査開催 植田日銀総裁と鈴木財務相が出席、5-6日の史上最大の株価乱高下について説明

ベイリー英中銀総裁、ジャクソンホール会合で講演

パウエルFRB議長、ジャクソンホール会合で経済見通しについて講演（質疑応答なし）



※予定は変更することがあります

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