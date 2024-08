SEVENTEENが4月に開催したアンコールツアー「SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO SEOUL」が、コンサート映画「SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW' AGAIN TO CINEMAS」となって、劇場に還って来る。



【写真】感動再び!13人の圧巻のステージを大スクリーンで

日光を背景にして始まる強烈なオープニングから、夜空をOFFICIAL LIGHT STICKで照らしながら続く、色とりどりの音楽にパフォーマンス。9年間の偉大な功績を証明するかのように、スタジアムを埋め尽くした観客と熱く交わし合ったあの日の戦慄を、通常版に加え、ScreenX、4DX、ULTRA 4DXでより大きく、より鮮明に感じられる。もちろん、当時の体感にはおよばないものの、ハイクオリティーな音源は〝生〟そのもの。臨場感にあふれ、まるでコンサート会場にいる錯覚さえ覚えるほど。



作品では、メンバーから見える景色が映し出される。ステージの幕が上がり、彼らの視線には見渡す限りCARAT(カラット:ファン名称)の姿。この光景を見た13人の心境はいかばかりか、その喜びは計り知れない。



2022年4月に公開された、SEVENTEEN初の映画「SEVENTEEN POWER OF LOVE : THE MOVIE」では、メンバーによる個々のインタビューが盛り込まれていたが、今作は途中、リハーサル風景などが差し込まれるものの、シンプルにコンサートの様子が展開される。



攻めのターンから、HIPHOPチーム→DANCEチーム→VOCALチームのパフォーマンス。魅せるから楽しむ、遊ぶまで、全てが詰まった宝箱のようなステージが眼前に次々と迫り来る。この映画を、ただ黙って見ていられるCARATはいるだろうか?



パフォーマンスの合間、メンバーは「後悔なく楽しもう!」とファンに呼びかける。そして彼らもまた、後悔のないように今ある力を出し切って、ステージを縦横無尽に走り回っているようだった。どれだけ会場が大きくなろうとも、ファンが増えようとも、13人はいつだってCARATのそばで、歌を届けようとしている。映画では、そんなSEVENTEENメンバーの表情がしっかりと見ることができ、これが映画ゆえの楽しみであり、醍醐味だろう。



通常版スクリーンでももちろん十分楽しめるが、さまざまなスクリーンで見比べるのも楽しそうだ。



「SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO CINEMAS」

8月23日(金)~2D&ScreenX/8月30日(金)~4DX&ULTRA 4DX公開



出演:S.COUPS、JEONGHAN、JOSHUA、JUN、HOSHI、WONWOO、WOOZI、THE 8、MINGYU、DK、SEUNGKWAN、VERNON、DINO



公式サイト:svtfollowagaintocinemas.jp



(よろず~ニュース・椎 美雪)