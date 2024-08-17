¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤Ï¤ªÆÀ¡©¡¡¡Ø²Á³Ê¤¬°Â¤¤ÍýÍ³¡Ù¤È¡¢ÁÀ¤¤ÌÜ¥â¥Ç¥ë¤ò²òÀâ¡Ä¹ØÆþ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï
¥Û¥ó¥À¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃæ¸Å¼Ö²Á³Ê¤¬°Â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Â¤µ¤ÎÍýÍ³¤äÁÀ¤¤ÌÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢Ãæ¸Å¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿5Ëç¡Û5ÂåÌÜ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ÎÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¤³¤Î¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥²¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤Ï°Â¤¤¡©
¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ÎÃæ¸Å¼ÖÁê¾ì¤Ï¡¢Æ±¤¸M¥¯¥é¥¹¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¤â²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥À¡Û¡Ê2015Ç¯4·î¡Á2022Ç¯5·î¡Ë
¡¦ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ½ª²Á³Ê¡¡¢¨¼ÖÎ¾²Á³Ê¡§Ìó292Ëü±ß¡Á365Ëü±ß
¡¦2018Ç¯¼°Áê¾ì²Á³Ê¡¡¢¨»ÙÊ§Áí³Û¡§Ìó220Ëü±ß¡Á310Ëü±ß
¡¦2016Ç¯¼°Áê¾ì²Á³Ê¡¡¢¨»ÙÊ§Áí³Û¡§Ìó170Ëü±ß¡Á220Ëü±ß
¡Ú¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡Û¡Ê2014Ç¯1·î¡Á2022Ç¯1·î¡Ë
¡¦ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ½ª²Á³Ê¡¡¢¨¼ÖÎ¾²Á³Ê¡§Ìó281Ëü±ß¡Á344Ëü±ß
¡¦2018Ç¯¼°Áê¾ì²Á³Ê¡¡¢¨»ÙÊ§Áí³Û¡§Ìó220Ëü±ß¡Á310Ëü±ß
¡¦2016Ç¯¼°Áê¾ì²Á³Ê¡¡¢¨»ÙÊ§Áí³Û¡§Ìó170Ëü±ß¡Á250Ëü±ß
¤¿¤À¤·Åö»þ¤Î¿·¼Ö»þ²Á³Ê¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ÎÊý¤¬¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤è¤ê¤ï¤º¤«¤Ë³ä°Â¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾åµ¤Ï¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥À¤Ë¸Â¤Ã¤¿Áê¾ì²Á³Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ï¤è¤ê°Â²Á¤Ç¤¹¡£
¢¦5ÂåÌÜ¸å´ü¥â¥Ç¥ë¤Ï°ÂÁ´À¤â½¼¼Â
2015Ç¯¡Á2022Ç¯¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿5ÂåÌÜ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ÏÅö»þ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¤è¤ê°ÂÁ´ÀÇ½¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë2017Ç¯°Ê¹ß¤Î¸å´ü¥â¥Ç¥ë¤ÏÍ¥½¨¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð2018Ç¯¼°¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤È¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡¿¥Î¥¢¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ï1¥°¥ì¡¼¥É¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´¼Ö¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¸¡ÃÎ¼°¤Î¼«Æ°¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¥µ¥¤¥É¡¿¥«¡¼¥Æ¥ó¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¼ÖÀþ°Ý»ýµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡¿¥Î¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤¬Ì¤ÅëºÜ¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤¬°Â¤¤ÍýÍ³
¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ÎÃæ¸Å¼Ö²Á³Ê¤¬¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤è¤ê°Â¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë3¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦ÍýÍ³¡¡¡¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍÄã²¼
¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ï2022Ç¯5·î¤Ë¿··¿¤Î6ÂåÌÜ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£µ¡Ç½À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤âÂç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¤¢¤ë¤È·¿Íî¤Á¥â¥Ç¥ë¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÁê¾ì²Á³Ê¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á5ÂåÌÜ°ÊÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ÍýÍ³¢¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î¿Íµ¤º¹
2022Ç¯¤Ë¤Ï¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡¿¥Î¥¢¤È¥»¥ì¥Ê¤â¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·¿Íî¤Á¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê²¼Íî¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤¬°Â¤¤¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼ûÍ×¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð5ÂåÌÜ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÈ¼«À¤¬¤¢¤Þ¤êÉ¾²Á¤µ¤ì¤º¡¢¿Íµ¤¤¬ÄãÌÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¡Á2021Ç¯¤Î¿·¼ÖÅÐÏ¿Âæ¿ô¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2021Ç¯¿·¼ÖÅÐÏ¿Âæ¿ô¡Û
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡§19°Ì¡Ê39,247Âæ¡Ë
¡¦¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡§9°Ì¡Ê70,085Âæ¡Ë
¡¦¥»¥ì¥Ê¡§11°Ì¡Ê58,780Âæ¡Ë
¡Ú2020Ç¯¿·¼ÖÅÐÏ¿Âæ¿ô¡Û
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡§20°Ì¡Ê34,441Âæ¡Ë
¡¦¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡§10°Ì¡Ê69,517Âæ¡Ë
¡¦¥»¥ì¥Ê¡§11°Ì¡Ê68,648Âæ¡Ë
¢¨»²¹Í¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÄÌ¾ÎÌ¾ÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
https://www.jada.or.jp/pages/340/
¢¦ÍýÍ³£¡¡¤â¤È¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¤¬°Â¤¤
ËÜµ»ö¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥À¤Î²Á³Ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡ÊÉ¸½à¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ÎÎ÷²Á¥°¥ì¡¼¥É¤ÏÌó276Ëü±ß¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤ÎÎ÷²Á¥°¥ì¡¼¥É¤è¤ê5Ëü±ß¤Û¤É°Â¤¤²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ÎÉ¸½à¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¤â¤è¤ê°Â²Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢5ÂåÌÜ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ÏÅö»þÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤è¤ê°ÂÁ´ÀÇ½¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û¼ÖÎ¾¾õÂÖ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤â
Ãæ¸Å¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢10Ç¯Íî¤Á°Ê¾å¤Î¸Å¤¤¼ÖÎ¾¤ä²áÁö¹Ô¤Î¼ÖÎ¾¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃæ¸Å¼Ö²Á³Ê¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é°Â¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ï2009Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿4ÂåÌÜ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤ÎÎ®ÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÄãÇ¯¼°¼ÖÎ¾¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤êÃæ¸Å¼ÖÁê¾ì¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢¡Ö°Â¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î°ã¤¤¤äÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¿Íµ¤¤ÎÄã¤¤Ãæ¸Å¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤âÂ¿¤¯È÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï5ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î°ã¤¤¤äÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦¡¡¡Âç¤¤µ
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û¡Ê3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¾ì¹ç¡Ë
¡¦5ÂåÌÜ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡Ê2015Ç¯4·î¡Á2022Ç¯5·î¡Ë
Á´Ä¹4760mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1825-1855mm
¡¦3ÂåÌÜ¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡Ê2014Ç¯1·î¡Á2022Ç¯1·î¡Ë
Á´Ä¹4710mm¡ßÁ´Éý1735mm¡ßÁ´¹â1825-1870mm
¡¦5ÂåÌÜ¥»¥ì¥Ê¡Ê2016Ç¯8·î¡Á2022Ç¯11·î¡Ë
Á´Ä¹4770mm¡ßÁ´Éý1740mm¡ßÁ´¹â1865mm
2015Ç¯Á°¸å¡Á2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼çÍ×¤ÊM¥¯¥é¥¹¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ï¡¢¤É¤ì¤â5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤È3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥â¥Ç¥ëÅ¸³«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ì¤âÂç¤¤Êº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·5ÂåÌÜ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ï¡¢3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Ç¤âÁ´Éý¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤ÇÈæ³ÓÅª¾®²ó¤ê¤¬Íø¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¢¡¡Ç³ÈñÀÇ½
¡Ú5ÂåÌÜ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡Û¡Ê2015Ç¯4·î¡Á2022Ç¯5·î¡Ë
¡¦¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡ÊWLTC¡Ë¡§13.0-13.6km/L
¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊWLTC¡Ë¡§20.0km/L
¡Ú3ÂåÌÜ¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡Û¡Ê2014Ç¯1·î¡Á2022Ç¯1·î¡Ë
¡¦¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡ÊWLTC¡Ë¡§12.2-13.2km/L
¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊWLTC¡Ë¡§19.0km/L
¡Ú5ÂåÌÜ¥»¥ì¥Ê¡Û¡Ê2016Ç¯8·î¡Á2022Ç¯11·î¡Ë
¡¦¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡ÊWLTC¡Ë¡§11.8-13.2km/L
¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊWLTC¡Ë¡§18.0km/L
¢¨¾åµÇ³Èñ¤ÏºÇ½ª¥â¥Ç¥ë¤Î¿ôÃÍ
¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇ³ÈñÀÇ½¤¬Îô¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢5ÂåÌÜÈÎÇäÅö»þ¤Ï°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¢¦£¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Î¹½Â¤
5ÂåÌÜ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥²¡¼¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²ÙÊª¤òºÜ¤»¤ë»þ¤Ë¥É¥¢È¾Ê¬¤ò³«¤±¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥É¥¢¤«¤é¿Í¤Î¾è¤ê¹ß¤ê¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÂç¤¤Ê²ÙÊª¤òºÜ¤»¤ë»þ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢Á´ÂÎ¤ò¾åÊý¸þ¤Ë³«¤¯ÄÌ¾ï¤Î»È¤¤Êý¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¦¤¡¡3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Î¼ýÇ¼ÊýË¡
¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¡¢3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Î¾²²¼¼ýÇ¼¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Ä·¤Í¾å¤²¼°¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÃæ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Î¤ß¾²²¼¼ýÇ¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Âç¤¤Ê²ÙÊª¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ãæ¸Å¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÁÀ¤¤ÌÜ¥â¥Ç¥ë
¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤òÃæ¸Å¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¡Ê6ÂåÌÜ¡Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁê¾ì²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢5ÂåÌÜ¤Þ¤¿¤Ï4ÂåÌÜ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÌÜÅªÊÌ¤ÎÁÀ¤¤ÌÜ¥â¥Ç¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦²¦Æ»¤Ï2017Ç¯¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸°Ê¹ß
¿·¤·¤µ¤ä°ÂÁ´ÀÇ½¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢°ìÈÖ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï2017Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸°Ê¹ß¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¹âÇ¯¼°¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¼ÖÎ¾²Á³Ê¤â¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð2018Ç¯¼°¤¢¤¿¤ê¤òÁÀ¤¦¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥À¤Î¾ì¹ç¡¢2018Ç¯¼°¤ÇÁê¾ì²Á³Ê¤ÏÌó220¡Á310Ëü±ß¡£Ç³ÈñÀÇ½¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤¬¤ª¤¹¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Áö¹Ôµ÷Î¥¤¬5Ëü¥¥íÄøÅÙ¤¢¤ë¼ÖÎ¾¤Ê¤é»ÙÊ§Áí³Û250Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï230Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¼ÖÎ¾¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯¼°°Ê¹ß¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë
¢¦Í½»»200Ëü±ß°Ê²¼¤Ê¤é2016Ç¯¼°
Í½»»200Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢5ÂåÌÜ¤Ç¤â¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Á°¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£2017Ç¯¼°°ÊÁ°¤È¤Ê¤ë¤È¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7Ç¯Íî¤Á°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ç¯¼°¤Î¿·¤·¤¤2016Ç¯¡Á2017Ç¯¼°¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5ÂåÌÜ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Á°¸å¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸°ÊÁ°¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÎÁªÂò¤¬¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´ÁõÈ÷¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Û¥ó¥À¥»¥ó¥·¥ó¥°¤â¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÖÎ¾¾ò·ï¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ÙÊ§Áí³Û200Ëü±ß°Ê²¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë
¢¦Í½»»100Ëü±ß°Ê²¼¤Ê¤é2014Ç¯¼°°ÊÁ°
¤È¤Ë¤«¤¯Í½»»¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢2014Ç¯¼°°ÊÁ°¤Î4ÂåÌÜ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£100Ëü±ß°Ê²¼¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·4ÂåÌÜ¤È¤â¤Ê¤ë¤È10Ç¯Íî¤Á°Ê¾å¤Ç¡¢°Â¤¤¼ÖÎ¾¤ÏÁö¹Ôµ÷Î¥¤â10Ëü¥¥í°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÉôÉÊ¸ò´¹¤äÀ°È÷¾õ¶·¤Ê¤É¡¢¼ÖÎ¾¾õÂÖ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ÙÊ§Áí³Û100Ëü±ß°Ê²¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë
¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥óÃæ¸Å¹ØÆþ¤ÎÃí°ÕÅÀ6¤Ä
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤òÃæ¸Å¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È6¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦¡¡¡¾è¼ÖÄê°÷¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë
¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ë¤Ï7¿Í¾è¤ê¤È8¿Í¾è¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£7¿Í¾è¤ê¤Ï2ÎóÌÜ¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¥È¤Ç¡¢8¿Í¾è¤ê¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥·¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¡ÖºÇÂç²¿¿Í¾è¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
7¿Í¾è¤ê¤È8¿Í¾è¤ê¤ÇÌÂ¤¦¤Ê¤é¡¢¥»¥ì¥Ê¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥»¥ì¥Ê¤Î8¿Í¾è¤ê¤Ç¤Ï¡¢2ÎóÌÜÃæ±û¤Î¥·¡¼¥È¤¬1ÎóÌÜ¤Ë¤â°ÜÆ°¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Þ¥ë¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¥·¡¼¥È¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7¿Í°Ê²¼¤Ç¾è¤ë¾ì¹ç¤Ë3ÎóÌÜ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£
¢¦¢¡¡Áê¾ì²Á³Ê¤ò³°¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤ÏÈò¤±¤ë
²Á³Ê½Å»ë¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Áê¾ì²Á³Ê¤«¤éÂç¤¤¯³°¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áê¾ì²Á³Ê¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ë°Â¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡Ö°Â¤¤¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾²Á³Ê¤¬°Â¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤ÎÍýÍ³¤òÈÎÇä°÷¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¦£¡¡Ç¯¼°¤ÈÁö¹Ôµ÷Î¥¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤ë
¥¯¥ë¥Þ¤ÏÁö¤ê¤¹¤®¤âÁö¤é¤Ê¤µ¤¹¤®¤âÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÅ¬ÅÙ¤ÊÁö¹Ô¡×¤¬¡¢ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¸Î¾ã¤äÉÔ¶ñ¹ç¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ç¯¼°¤ÈÁö¹Ôµ÷Î¥¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬1Ç¯¤¢¤¿¤ê1Ëü¥¥íÁ°¸å¤Î¼ÖÎ¾¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦¤¡¡½¤ÍýÎò¤ÎÍÌµ¤äÀ°È÷¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
Ãæ¸Å¼Ö¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¸Î¾ã¤äÉÔ¶ñ¹ç¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹ØÆþ»þ¤Ï½¤ÉüÎò¤ÎÍÌµ¤ä¼ÖÎ¾¤ÎÀ°È÷¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
½¤ÉüÎò¤Î¤¢¤ë¼ÖÎ¾¤Ï°ÂÁ´ÌÌ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤òÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¼ÖÎ¾¤Î¡ÖÅÀ¸¡À°È÷µÏ¿Êí¡×¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥ª¥¤¥ë¸ò´¹¤äÄê´üÅÀ¸¡¤ò¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦¥¡¡¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ÎÀÇ½¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡£¶áÇ¯¤ÏÅÅÆ°¥É¥¢¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¸Å¤Ç¤Ï¼êÆ°¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ç¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤¬¡¢¸Î¾ã¤Ç¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥Ò¥ó¥¸¥É¥¢¤ËÈæ¤Ù¤Æ½Å¤¯¡¢ÆÃ¤ËÅÅÆ°¼°¤Ê¤éÅÅµ¤·Ï¤Î¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Î¼ïÎà¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤ÎÍÌµ¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦¦¡¡e:HEV¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Êe:HEV¡Ë¤òÁª¤Ö¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤»¤Ã¤«¤¯Ç³Èñ½Å»ë¤Ç¼ÖÎ¾¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Îô²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï½¼Ê¬¤ÊÇ³ÈñÀÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¹â³Û¤Ê¸ò´¹ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÎô²½¶ñ¹ç¤Ï¡¢¥«¥¿¥í¥°¿ôÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÂÇ³Èñ¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈÎÇä°÷¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
°Â²Á¤ÊÃæ¸Å¼Ö¤âÂ¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë5ÂåÌÜ¤Î¸å´ü¥â¥Ç¥ë¤Ï¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡£¤·¤«¤·¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤Î¼Ö¼ï¡¿¼ÖÎ¾¤¬¤¤¤¤¤«¡×¤ÈÌÂ¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¥×¥í¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿norico¡Ë