シンガポールに“プリンスホテル”誕生へ！ プールや海鮮が楽しめるレストランを併設
シンガポールにある既存ホテル“Park Regis Singapore”は、9月3日（火）から、客室を改装し“Park Regis by Prince Singapore”としてリニューアルオープンする。
【写真】リゾート感満載！ 改装を実施する客室イメージ
■全203室の客室を全て改装
今回オープンするPark Regis by Prince Singaporeは、MRTクラーク・キー駅より徒歩約4分ところにあるPark Regis Singaporeにプリンスホテルを示す「by Prince」を付加したリブランドホテル。
全203室の客室は全て改装を実施。スーペリアクイーンをはじめ、プレミアクイーンやスタジオスイートキングなどから部屋タイプが選べ、いずれも高級アメニティを完備している。
そのほか、流れ落ちる滝が美しいプールや、充実した設備を備えたフィットネス施設、海鮮が楽しめるレストランなども有しており、ゲストに快適な滞在を提供する。
なお、「Park Regis」はプリンスホテルズワールドワイドの子会社であるアジア・パシフィックが創設した進化系ブランド。今後は「by Prince」を冠し、プリンスホテルの知名度向上を目指していくという。
【「Park Regis by Prince Singapore」概要】
リニューアルオープン日：9月3日（火）
【写真】リゾート感満載！ 改装を実施する客室イメージ
■全203室の客室を全て改装
今回オープンするPark Regis by Prince Singaporeは、MRTクラーク・キー駅より徒歩約4分ところにあるPark Regis Singaporeにプリンスホテルを示す「by Prince」を付加したリブランドホテル。
そのほか、流れ落ちる滝が美しいプールや、充実した設備を備えたフィットネス施設、海鮮が楽しめるレストランなども有しており、ゲストに快適な滞在を提供する。
なお、「Park Regis」はプリンスホテルズワールドワイドの子会社であるアジア・パシフィックが創設した進化系ブランド。今後は「by Prince」を冠し、プリンスホテルの知名度向上を目指していくという。
【「Park Regis by Prince Singapore」概要】
リニューアルオープン日：9月3日（火）