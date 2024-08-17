日経225先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比450円安の3万7640円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
44885.22円 ボリンジャーバンド3σ
42495.08円 ボリンジャーバンド2σ
40587.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40104.94円 ボリンジャーバンド1σ
39810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38639.87円 75日移動平均
37714.80円 25日移動平均
37640.00円 17日夜間取引終値
37027.35円 200日移動平均
36996.00円 5日移動平均
36430.00円 一目均衡表・基準線
35324.66円 ボリンジャーバンド-1σ
34640.00円 一目均衡表・転換線
32934.52円 ボリンジャーバンド2σ
30544.38円 ボリンジャーバンド3σ
255.59円 16日日経平均株価現物終値
株探ニュース
44885.22円 ボリンジャーバンド3σ
42495.08円 ボリンジャーバンド2σ
40587.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40104.94円 ボリンジャーバンド1σ
39810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38639.87円 75日移動平均
37714.80円 25日移動平均
37640.00円 17日夜間取引終値
37027.35円 200日移動平均
36996.00円 5日移動平均
36430.00円 一目均衡表・基準線
35324.66円 ボリンジャーバンド-1σ
34640.00円 一目均衡表・転換線
32934.52円 ボリンジャーバンド2σ
30544.38円 ボリンジャーバンド3σ
255.59円 16日日経平均株価現物終値
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