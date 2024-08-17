　17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比450円安の3万7640円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

44885.22円　　ボリンジャーバンド3σ
42495.08円　　ボリンジャーバンド2σ
40587.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40104.94円　　ボリンジャーバンド1σ
39810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38639.87円　　75日移動平均
37714.80円　　25日移動平均
37640.00円　　17日夜間取引終値
37027.35円　　200日移動平均
36996.00円　　5日移動平均
36430.00円　　一目均衡表・基準線
35324.66円　　ボリンジャーバンド-1σ
34640.00円　　一目均衡表・転換線
32934.52円　　ボリンジャーバンド2σ
30544.38円　　ボリンジャーバンド3σ
255.59円　　16日日経平均株価現物終値


株探ニュース