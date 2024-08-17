ÆüËÜÂåÉ½³Í¤ê¤Ø¡Ö13²¯±ß»ÙÊ§¤¦²ÄÇ½À¡×¡Ä¥É¥¤¥Ä¹Ô¤µÞÉâ¾å¡¢26ºÐ¤ò¡Ö³ÍÆÀ¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¡×
¥æ¥Ë¥ª¥óSGÄ®ÅÄ¹À¼ù¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡á¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡Ê¥æ¥Ë¥ª¥óSG¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¤Ë¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°³«Ëë¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¡Ö°ÜÀÒ¶âÌó800Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó13²¯±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡26ºÐ¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥ª¥óSG²ÃÆþ3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Îºòµ¨¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏ¤ËÄêÃå¡£190¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿¶õÃæÀï¤ÈÀµ³Î¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¤¬¸÷¤ëÂç·¿DF¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¹â¤á¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥Ö¤äºòµ¨¥»¥ê¥¨A¤Ç5°Ì¤Î¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥É¥¤¥Ä»æ¡ÖFrankfurter Rundschau¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤«¤é¤âÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Öfussball.news¡×¤ÎÊóÆ»¤ò´ð¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¤Ï¥µ¥ó¡á¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤ÎÄ®ÅÄ¤ò³ÍÆÀ¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¡×¤È»ØÅ¦¤·¡Öº¸Â¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¶õÃæÀï¤Ë¶¯¤¯¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëÄ®ÅÄ¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÌó800Ëü¥æ¡¼¥í¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ïº£²Æ¡¢¼çÎÏDF¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ñ¥Á¥ç¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ø°ÜÀÒ¡£¤½¤Î·êËä¤á¤È¤·¤ÆPAOK¤«¤é¥®¥ê¥·¥ã¿ÍDF¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥Î¥¹¡¦¥³¥¦¥ê¥¨¥é¥¥¹¤Î³ÍÆÀ¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÇËÃÌ¤Ë¡£Æ±Áª¼ê¤Ï¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯Æþ¤ê¤¬ÍÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢Ä®ÅÄ¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥Î¡¦¥È¥Ã¥×¥á¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÃÙ¤¯¤È¤â¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¤Î³«ËëÀï¤Þ¤Ç¤ËÊä¶¯¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ä®ÅÄ¤Ï¤½¤Î¸õÊä¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï¶á¡¹¤Ë¤âÄ®ÅÄ¤Î¥É¥¤¥Ä¹Ô¤¤¬·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×°ÜÀÒ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë