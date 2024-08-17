【夏甲子園】準々決勝2カードの組み合わせ決定 春夏連続8強青森山田は滋賀学園と激突 17日は早稲田実業ら3回戦4試合予定
◇第106回全国高等学校野球選手権大会10日目(16日、甲子園球場)
夏の甲子園は16日、3回戦4試合が行われ、春夏連続ベスト8入りを決めた青森山田(青森)ら4チームが準々決勝へ進出。また抽選の結果、19日に準決勝をかけた組み合わせも決まっています。
【日程】
▽16日
〈3回戦〉
東海大相模(神奈川) 8-1 広陵(広島)
関東第一(東東京) 3-2 明徳義塾(高知)
青森山田(青森) 5-0 石橋(栃木)
滋賀学園(滋賀) 6-2 霞ヶ浦(茨城)
▽17日
〈3回戦〉
第1試合 午前8時00分〜
智弁学園(奈良) - 小松大谷(石川)
第2試合 午前10時35分〜
京都国際(京都) - 西日本短大付(福岡)
第3試合 午後1時10分〜
神村学園(鹿児島) - 岡山学芸館(岡山)
第4試合 午後3時45分〜
早稲田実業(西東京) - 大社(島根)
▽19日
〈準々決勝〉
第1試合 午前8時00分〜
関東第一(東東京) - 東海大相模(神奈川)
第2試合 午前10時35分〜
青森山田(青森)- 滋賀学園(滋賀)
第3試合 午後1時10分〜
第4試合 午後3時45分〜
▽21日
〈準決勝〉
第1試合 午前8時00分〜
第2試合 午前10時35分〜▽23日
〈決勝〉午前10時00分〜