7月5日(金)より放送がスタート、ワーナー ブラザース ジャパンがプロデュースするTVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』より、Episode 8のあらすじ&場面カットが公開された。また、コミカライズや貴重な動画の公開情報も到着した。TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』は、DCコミックス原作の人気IP『スーサイド・スクワッド』を、『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズなどを手掛けるワーナー ブラザース ジャパンが日本発の完全新作オリジナルアニメーションとしてプロデュースした作品。

ハーレイ・クインやジョーカー、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャークといったお馴染みのヴィラン(悪党)たちが、異世界を舞台に冒険ならぬ「 “暴” 険」を繰り広げる!Episode 8のあらすじと場面カットはこちら。<Episode 8 あらすじ>戦果を挙げ王都へ戻ったスーサイド・スクワッド達を待ち受けていたのは、あまりにも期待とかけ離れた状況だった。アルドラや大臣らから一方的な叱責を受けたハーレイ達は、フィオネの必死な庇い立ても虚しく、王国を追放されてしまう。やるせなさと苛立ちを抱えながら、街はずれの酒場へと流れ着いたが…。また、TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』の、WIT STUDIOによるコミカライズ(WEBTOON)が、LINEマンガとジャンプTOONにて、2024年8月25日(日)より配信されることが決定した。アニメーションで培ってきた技術を生かし、フルカラー・縦スクロールという形式ならではのド派手な異世界 “暴” 険譚が見られるとのこと!そして、Episode 1とEpisode 7の劇中にて繰り広げられた、ハーレイVSカタナの殺陣シーン比較動画も公開された。本作では実際の実写特撮アクションをアニメアクションシーンに落とし込むという特殊な作り方をしている演出部分があり、この動画では、劇中でのハーレイとカタナの臨場感や躍動感がある激しい戦闘アニメシーンのもとになった貴重な映像が見られる。本編とあわせて楽しもう。Suicide Squad and all related characters and elements (C) & TM DC (C) 2024 Warner Bros. Japan LLC