¥¨¥ë¥Ó¥¹Â¹Ì¼¤Ø¤Îº¾µ½ÍÆµ¿¡¡½÷ÂáÊá¡¢µìÅ¡Âð¤Î¶¥Çä·×²è
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ»ÊË¡¾Ê¤Ï16Æü¡¢¥í¥Ã¥¯¤Î¿ÀÍÍ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¨¥ë¥Ó¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤ÎµìÅ¡Âð¡Ö¥°¥ì¡¼¥¹¥é¥ó¥É¡×¤ò¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¡¢Â¹Ì¼¤é¤«¤é¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÃæÀ¾Éô¥ß¥º¡¼¥ê½£¤Î½÷¡Ê53¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ï¢Ë®¸¡»ö¤Ï¡Ö¥°¥ì¡¼¥¹¥é¥ó¥É¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÊõ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÁÊÄÉ»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷¤ÏÂ¹Ì¼¤ÎÊÛ¸î»Î¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ²Í¶õ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ò¤«¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤Î°ì¿ÍÌ¼¤Ç¡¢ºòÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥µ¡¦¥Þ¥ê¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬2018Ç¯¡¢ÆîÉô¥Æ¥Í¥·¡¼½£¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¤Ë¤¢¤ë¥°¥ì¡¼¥¹¥é¥ó¥É¤òÃ´ÊÝ¤È¤·¤ÆÌó380Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5²¯6ÀéËü±ß¡Ë¤ò¼Ú¤ê¡¢ÊÖºÑ¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Îµõµ¶¤Î½ñÎà¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¹Ì¼¤Ë285Ëü¥É¥ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¤ÎÃÏ¸µ»æ¤Ë¥°¥ì¡¼¥¹¥é¥ó¥É¤ò¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤ë¤È¤ÎÄÌÃÎ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Â¹Ì¼¤Ïº¾µ½¤À¤ÈÄóÁÊ¤·¡¢¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¤ÎºÛÈ½½ê¤¬¶¥Çä¤Î°ì»þº¹¤·»ß¤á¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î·Ð°Þ¤¬ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤È½÷¤ÏÂ¹Ì¼Â¦¤äºÛÈ½½ê¤Ë¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ë¤¤¤ëÊÌ¿Í¤¬¹õËë¤À¤È¸«¤»¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£