※経済指標

＊米住宅着工件数（7月）21:30

結果 123.8万件

予想 133.8万件 前回 132.9万件（135.3万件から修正）



＊住宅建築許可件数

結果 139.6万件

予想 142.8万件 前回 145.4万件（144.6万件から修正）



＊ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（8月）23:00

結果 67.8

予想 66.9 前回 66.4

・1年先のインフレ期待

結果 2.9%

予想 2.8% 前回 2.9%

・5-10年先のインフレ期待

結果 3.0%

予想 2.9% 前回 3.0%



※発言・ニュース

＊ハリス氏が経済政策を公表へ

米民主党大統領候補のハリス副大統領は、子供を持つ親や住宅購入者、低所得者層向けの新たな連邦補助金のほか、家賃や食料品価格の上昇を抑える新プログラムを提案する。有権者の最大の関心事の一つである生活費上昇に迅速に対応すると訴える狙いだ。

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