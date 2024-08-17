TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前4時4分に、大雨警報（土砂災害）を大玉村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】福島県・大玉村に発表

中通り、浜通りでは、土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。中通りでは、河川の増水に警戒してください。浜通りでは、暴風や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■福島市
□大雨警報
・土砂災害
　17日昼前にかけて警戒
・浸水
　17日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■郡山市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　17日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　17日朝にかけて警戒

■いわき市
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　予想最大波高　7m

■相馬市
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　予想最大波高　7m

■二本松市
□大雨警報
・土砂災害
　17日昼前にかけて警戒
・浸水
　17日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　17日朝にかけて警戒

■田村市
□大雨警報
・土砂災害
　17日昼前にかけて警戒

■南相馬市
□大雨警報
・土砂災害
　17日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　予想最大波高　7m

■本宮市
□大雨警報
・土砂災害
　17日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■川俣町
□大雨警報
・土砂災害
　17日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm

■大玉村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　17日昼前にかけて警戒

■広野町
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　予想最大波高　7m

■楢葉町
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　予想最大波高　7m

■富岡町
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　予想最大波高　7m

■川内村
□暴風警報
　17日明け方に警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■大熊町
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　予想最大波高　7m

■双葉町
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　予想最大波高　7m

■浪江町
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　予想最大波高　7m

■葛尾村
□暴風警報
　17日明け方に警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■新地町
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　予想最大波高　7m

■飯舘村
□大雨警報
・土砂災害
　17日昼前にかけて警戒
・浸水
　17日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□暴風警報
　17日明け方に警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s