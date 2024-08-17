【洪水警報】福島県・郡山市、二本松市に発表
気象台は、午前3時15分に、洪水警報を郡山市、二本松市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を郡山市に発表しました。
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中通り、浜通りでは、土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。中通りでは、河川の増水に警戒してください。浜通りでは、暴風や高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■郡山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
17日朝にかけて警戒
■いわき市
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
風向 北
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
予想最大波高 7m
■相馬市
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
風向 北
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
予想最大波高 7m
■二本松市
□大雨警報
・土砂災害
17日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報【発表】
17日朝にかけて警戒
■田村市
□大雨警報
・土砂災害
17日昼前にかけて警戒
■南相馬市
□大雨警報
・土砂災害
17日昼前にかけて警戒
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
風向 北
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
予想最大波高 7m
■本宮市
□大雨警報
・土砂災害
17日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■川俣町
□大雨警報
・土砂災害
17日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
■広野町
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
風向 北
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
予想最大波高 7m
■楢葉町
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
風向 北
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
予想最大波高 7m
■富岡町
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
風向 北
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
予想最大波高 7m
■川内村
□暴風警報
17日明け方に警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■大熊町
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
風向 北
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
予想最大波高 7m
■双葉町
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
風向 北
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
予想最大波高 7m
■浪江町
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
風向 北
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
予想最大波高 7m
■葛尾村
□暴風警報
17日明け方に警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■新地町
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
風向 北
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
予想最大波高 7m
■飯舘村
□大雨警報
・土砂災害
17日昼前にかけて警戒
・浸水
17日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□暴風警報
17日明け方に警戒
風向 北
最大風速 18m/s