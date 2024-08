【ブルーアーカイブ ヒビキ(応援団)】2025年6月 発売予定価格:19,965円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

GOLDENHEAD+より、2025年6月に発売される1/7スケールフィギュア「ブルーアーカイブ ヒビキ(応援団)」。こちらは、Yostarのスマートフォン向けゲーム「ブルーアーカイブ」に登場するミレニアムサイエンススクールの1年生でエンジニア部の猫塚ヒビキを立体化したものだ。

今回は、チアリーダーの衣装を身にまとった応援団衣装のイラストをモチーフに再現されている。元の絵にも描かれていたポーズや小物類も含めて、そっくりそのままの姿で作られており、フィギュアとしての再現度もかなり高めだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約250mmだ

コスプレが趣味な設定のヒビキだが、このチアリーダー衣装もそのスキルを活かして制作したものとなっている。しかし、若干スカートの丈が短すぎたためか、顔を赤らめて照れているような表情になっているところがかわいらしい。

ヒビキの頭上にはおなじみの黄色いヘイローが浮かんでいるほか、頭にはサイバーなデザインをしたブルーのゴーグルが付けられている。これらのアイテムにはクリアパーツが採用されており、質感の違いが良く出ている。また、ヒビキの髪型もなかなかユニークで、いろいろな角度から見るとその作り込みの凄さに驚かされる。

少し照れた表情がかわいい

後ろでまとめた髪も美しい形状だ

頭上には黄色いヘイローが浮かんでいる

応援団でありながら、ビキニのような露出度が高い衣装になっているところもポイントだ。衣装で隠しきれない大きな胸元などにも目が行ってしまう。白い素肌と水色の衣装の色合いも合っており、真夏の暑さに負けないような涼しげな見た目になっているところも素晴らしい。

たわわに実った大きなバストに目が行ってしまう

首から下げたアクセサリーにも「HIBIKI」の名前が描かれている

応援団らしく、手には大きなボンボンを持っている

本人が恥ずかしがるぐらいの短いスカートからは、大きなしっぽが生えている。またむっちりとした白い太もも美しい。手元には応援団には必須のアイテムである黄色いボンボンを持っているほか、イラストにも描かれていた黄色いバッグもしっかりと再現されている。

むっちりとした太ももがまぶしい!

テニスボールが付けられた黄色いバッグも付属している

ヒビキが履いているスニーカーはかなり底厚だ

こちらの「ブルーアーカイブ ヒビキ(応援団)」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。実際に手に入れられるのはかなり先になるが、どうしても手に入れたいという人は忘れてしまう前に予約を済ませておくことをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.