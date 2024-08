【「写らナイんです」1巻】8月17日 発売価格:594円

小学館は、マンガ「写らナイんです」の1巻を8月17日に発売する。価格は594円。

本作は「週刊少年サンデー」で3月から連載が始まったホラーコメディマンガ。視えてはいけないものを引き寄せる“超霊媒体質”の黒桐まことと、“除霊体質”の橘みちるという正反対な男女コンビが、新感覚のオカルト青春劇を繰り広げていく。

今回発売される単行本の帯には、伊藤潤二氏と和山やま氏、村田雄介氏による推薦コメントが掲載されている。

また紀伊國屋書店新宿本店では、コノシマルカ氏によるイラスト特典が数量限定で用意されている。

【「写らナイんです」1巻あらすじ】

爽やかホラーな、オカルト青春劇。

視えてはいけないものを引き寄せてしまう、

“超霊媒体質”の黒桐まこと。

オカルト部に情熱を捧げる

橘みちると出会い、

彼の世界が変わり出す───

伊藤潤二氏、和山やま氏、村田雄介氏が絶賛!!

霊に追われる少年と、

霊を追う少女が繰り広げる

爽やかホラーな青春劇、開幕!!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.