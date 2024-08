横浜駅西口地下直結でショッピングや観光の拠点として便利な「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」

今回は「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」で夏限定で提供されているラウンジ「シーウインド」のプレミアムかき氷を紹介します☆

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ ラウンジ「シーウインド」プレミアムかき氷

価格:各2,700円(税・サ込)

販売期間:販売中〜2024年8月31日(土)

販売店舗:ラウンジ「シーウインド」

ホテル内にバリエーション豊かな8つのレストラン&バーがある「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」

猛暑が続くこの季節を、ホテル内の涼やかな空間で心地よく過ごせる、期間限定の特別なメニューやプランが盛りだくさん!

ラウンジ「シーウインド」では、旬のフルーツをふんだんに使用した、プレミアムな「ひんやりかき氷」も販売中です。

ピーチ

「ピーチ」は糖度の高い桃、「一桃匠」を丸々一個使用した贅沢なかき氷。

コンポートされた桃は半分はそのまま、半分はカットされて提供。

みずみずしい桃をたっぷりと味わえます。

なめらかな氷と、甘さ控えめの桃のピュレとあわせていただくと、桃の自然な甘さが引き出されます☆

パイナップル

「パイナップル」はふわふわに削った氷にココナッツアイスを忍ばせたプレミアムなかき氷。

さっぱりだけではない、南国を感じられる味になっています☆

フレッシュパイナップルもトッピングされ、見た目にもかわいい写真映えするメニューになっています。

まるごとピーチ&パイナップルが楽しめるかき氷。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズラウンジ「シーウインド」プレミアムかき氷は、2024年8月31日まで提供中です。

