「DAZN」が今夜開幕のリーグ・アン、セリエAの独占配信権を獲得！ ポルトガルやベルギー、イングランド2部など日本人も多数プレーするリーグも独占配信

スポーツ・チャンネル「DAZN」は、2024-25シーズンのセリエA、リーグ・アン、プリメイラ・リーガなどの独占配信を発表。また、ラ・リーガも引き続き配信されることとなる。すでに開幕したリーグもある2024-25シーズンのヨーロッパサッカー。5大リーグは今週から開幕を迎え、ラ・リーガ、セリエA、リーグ・・アンがスタートする。「DAZN」では、南野拓実(モナコ)、伊東純也、中村敬斗(ともにスタッド・ランス)がプレーするリーグ・アン、鈴木彩艶(パルマ)が参戦したセリエAを独占配信し、セリエAは複数年契約を結んだとのことだ。

そのほか、すでに開幕しているジュピラー・プロ・リーグ(ベルギー)、プリメイラ・リーガ(ポルトガル)も独占配信。さらに、大橋祐紀(ブラックバーン)や斉藤光毅(QPR)、橋岡大樹(ルートン・タウン)、角田涼太朗(カーディフ・シティ)、坂元達裕(コヴェントリー・シティ)らがプレーするチャンピオンシップ(イングランド2部)、三好康児、横山歩夢が所属するバーミンガム・シティがプレーするEFLリーグ1(イングランド3部)なども独占で配信し、多くの日本人選手の活躍が「DAZN」で視聴できることとなる。■ラ・リーガ2024/25シーズン開幕節主な配信カード8月17日(土)《28:30》バレンシア vs バルセロナ8月18日(日)《26:00》レアル・ソシエダ(久保建英) vs ラージョ・バジェカーノ《28:30》マジョルカ(浅野拓磨) vs レアル・マドリー■リーグ・アン2024/25シーズン(DAZN独占配信)開幕節主な配信カード8月16日(金)《27:45》ル・アーブル vs パリ・サンジェルマン8月17日(土)《26:00》スタッド・ランス(伊東純也、中村敬斗) vs リール《28:00》モナコ(南野拓実) vs サンテティエンヌ8月18日(日)《22:00》オセール vs ニース■セリエA2024/25シーズン(DAZN独占配信)開幕節主な配信カード8月17日(土)《25:30》ジェノア vs インテルパルマ(鈴木彩艶) vs フィオレンティーナ《27:45》ミラン vs トリノ8月18日(日)《27:45》カリアリ vs ローマ8月19日(月)《25:30》レッチェ vs アタランタ《27:45》ユベントス vs コモ■ポルトガルリーグ2024/25シーズン(DAZN独占配信)主な配信カード8月17日(土)《26:00》ナシオナル vs スポルティングCP(守田英正)