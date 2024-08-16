JO1が「世界でバズらせる」コンテンツ作りに挑戦！Leminoオリジナル番組が独占生配信
■INIとME:Iのオリジナル番組の配信も決定！
JO1のオリジナル番組『JO1の神コンテンツ作りにチャレンジ！（仮）』が、8月22日19時から映像配信サービス「Lemino(R)」にて生配信される。
この番組は、7月18日に始動したLAPONE EntertainmentおよびLAPONE GIRLSに所属するアーティストの出演作品を配信する「LAPONE×Lemino」における新作オリジナル番組の第1弾。
番組では、JO1が生配信中にあっと驚く動画や写真を撮影し、世界でバズらせるコンテンツ作りに挑戦。生配信中はスクリーンショットを利用することができ、本編冒頭は無料配信される（全編視聴にはLeminoプレミアム会員登録が必要）。
また、新作オリジナル番組第2弾として8月29日にINI、第3弾として9月5日にME:Iが出演するオリジナル番組が独占配信されることが決定した。
※INIのオリジナル番組に木村柾哉は不参加
配信情報
Lemino『JO1の神コンテンツ作りにチャレンジ！（仮）』
配信日時：8月22日（木）19:00～生配信予定 ※アーカイブ配信あり
出演者：JO1
『JO1の神コンテンツ作りにチャレンジ！（仮）』配信URL
https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup947/genre/2-1-114
「LAPONE×Lemino」特設サイト
https://bit.ly/3SP5GxW
JO1 OFFICIAL SITE
https://jo1.jp/