由薫、EP先行配信曲「勿忘草」MVに本人の幼少期
由薫が9月6日、新EP『Sunshade』をデジタルリリースする。同EP先行配信曲「勿忘草」のミュージックビデオが公開となった。
◆由薫 動画 / 画像
楽曲「勿忘草」は“無償の愛で見守ってくれる人”への想いを感じさせるバラードだ。そのミュージックビデオは、由薫本人の幼少期のホームビデオから編集され、由薫手書きのリリックが添えられた。親目線でも子供目線でもエモーショナルな映像に仕上がっているとのこと。
◾︎NEW EP『Sunshade』
2024年9月6日配信開始
EP予約 /「勿忘草」再生リンク：https://lnk.to/yu-ka_sunshade-ep
1. 勿忘草
(『本山製作所』CMソング)
2. もう一度
(『本山製作所』CMソング)
3. Clouds
4. ツライクライ
5. Sunshade
(TBS系金曜ドラマ『笑うマトリョーシカ』主題歌)
■デジタルシングル「Sunshade」
2024年6月28日(金)AM0時配信開始
配信リンク：https://lnk.to/yu-ka_sunshade
※2024/6/28(金)AM0時より反映
※TBS系金曜ドラマ『笑うマトリョーシカ』主題歌
■レギュラーラジオZIP-FM『You Kaleidoscope』
毎週木曜日25:30〜26:00放送
◾︎＜由薫Live “After Sun”＞
open18:00 / start19:00
（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077
▼チケット
・スタンディング：5,500円(税込)
・スタンディング(直筆サイン入りポスター付き)：6,600円(税込)
※サイン入りポスター付きチケットは、オフィシャル先行のみの取り扱いになります。
※ご入場時ドリンク代別途要
枚数制限：お一人様各公演4枚まで
年齢制限：未就学児童入場不可
※電子チケット、紙チケットの取り扱い
【オフィシャル先行受付(抽選)】
受付期間：8月16日(金)00:00〜8月26日(月)23:59
https://l-tike.com/st1/yu-kaeplive2024off
【一般発売】
販売開始：年9月7日(土)10:00
※予定枚数に達し次第、受付終了
https://l-tike.com/yu-ka/
関連リンク
◆由薫 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆由薫 オフィシャルInstagram
◆由薫 オフィシャルTwitter
◆由薫 オフィシャルTikTok
◆全国ツアー＜Brighter＞特設サイト