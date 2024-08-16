2024年9月6日配信開始EP予約 /「勿忘草」再生リンク：https://lnk.to/yu-ka_sunshade-ep1. 勿忘草(『本山製作所』CMソング)2. もう一度(『本山製作所』CMソング)3. Clouds4. ツライクライ5. Sunshade(TBS系金曜ドラマ『笑うマトリョーシカ』主題歌)

2024年11月1日(金) 東京・代官山UNITopen18:00 / start19:00（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077▼チケット・スタンディング：5,500円(税込)・スタンディング(直筆サイン入りポスター付き)：6,600円(税込)※サイン入りポスター付きチケットは、オフィシャル先行のみの取り扱いになります。※ご入場時ドリンク代別途要枚数制限：お一人様各公演4枚まで年齢制限：未就学児童入場不可※電子チケット、紙チケットの取り扱い【オフィシャル先行受付(抽選)】受付期間：8月16日(金)00:00〜8月26日(月)23:59https://l-tike.com/st1/yu-kaeplive2024off【一般発売】販売開始：年9月7日(土)10:00※予定枚数に達し次第、受付終了https://l-tike.com/yu-ka/

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