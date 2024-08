BE:FIRSTが自身初となる4都市を回るドームツアー<BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”>の開催を発表した。BE:FIRSTのプレデビュー3周年記念となる本日8月16日、LINE VOOMとYouTubeから配信された「BE:FIRST プレデビュー記念日スペシャル特番」にてドームツアーの開催が発表された。8月28日に発売される2年振りとなるオリジナルアルバム『2:BE』を引っ提げ、12月 名古屋 バンテリンドーム 公演を皮切りに、愛知・東京・福岡・大阪と4都市9公演を回る。

DVD / Blu-ray『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream-Masterplan”』



2024年10月30日(水)発売予約:https://befirst.lnk.to/LIVEinDOME2024【DVD2枚組(スマプラ対応)】品番 : AVBD-27790〜1価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)初回仕様 : デジパック【Blu-ray Disc2枚組(スマプラ対応)】品番 : AVXD-27792〜3価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)初回仕様 : デジパック【DVD 特殊商品(スマプラ対応)】初回生産限定品番 : AVZ1-27794〜7価格 : \12,100 (税込) \11,000 (税抜)仕様 : BOX仕様特典(封入) : PHOTOBOOKBMSG MUSIC SHOP 専売商品 同梱:DVD4枚組【Blu-ray 特殊商品(スマプラ対応)】初回生産限定品番 : AVZ1-27798〜800価格 : \12,100 (税込) \11,000 (税抜)仕様 : BOX仕様特典(封入) : PHOTOBOOKBMSG MUSIC SHOP 専売商品 同梱:Blu-ray Disc3枚組収録内容●LIVE(全品番共通)BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream-Masterplan”2024.3.3 in TOKYO DOME1.Gifted.2.Mainstream3.Move On4.Milli-Billi5.Boom Boom Back6.Be Free7.First Step8.Moment9.Softly10.SOS11.Don't Wake Me Up12.Spin!13.Salvia14.Grow Up15.Smile Again16.Shining One17.To The First18.BF is...19.Brave Generation20.Set Sail21.Betrayal Game22.Scream23.Grateful Pain24.Kick Start25.Great Mistakes26.Bye-Good-Bye27.Glorious28.Message29.Masterplan●特典映像1(全品番共通)BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream-Masterplan” -Behind The Scenes-●特典映像2(BMSG MUSIC SHOP盤のみに収録)アリーナツアー&ドーム公演のMCダイジェスト映像BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream” /BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream-Masterplan”-MC Digest-