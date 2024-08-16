音楽フェス「GMO ソニック 2025」さいたまスーパーアリーナで開催、ANYMAが初来日

ダンスミュージックフェスティバル「GMO ソニック 2025(GMO SONIC 2025)」が、2025年1月25日(土)・26日(日)に埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催される。

国内最大規模のダンスミュージックフェス「GMO ソニック」

2023年に初開催された「GMO ソニック」は、国内最大規模のダンスミュージックフェスティバル。開催3年目を迎える2025年も、ダンスミュージックシーンを牽引する国内外のトップアーティストたちが集結し、2日間に渡って観客を魅了する。

ANYMAが初来日

第1弾の出演アーティストとして発表されたのは、世界最高峰の映像とステージングを誇るオーディオビジュアルショーの巨匠、ANYMA(アニマ)。全世界を席巻しているレーベル・Afterlife(アフターライフ)の設立者であり、イタリア出身のデュオ・Tale of Us(テイル・オブ・アス)のMatteo Milleri(マテオ・ミレッリ)によるソロプロジェクトだ。

出演アーティスト

ANYMA



※第1弾発表出演アーティスト。

開催概要

「GMO ソニック 2025」

開催日：2025年1月25日(土)・26日(日)

会場：さいたまスーパーアリーナ

チケット

■先着先行チケット

・PLATINUM STANDING 25,000円

・PLATINUM STANDING 2日通し券 47,000円

・GA(一般/全自由) 14,000円

・GA(一般/全自由) 2日通し券 26,000円

・U19 10,000円

・U19 2日通し券 18,000円

※U19(中学生以上20歳未満)は、アリーナエリア入場不可。

■先着先行チケット販売期間

2024年8月16日(金)12:00〜規定枚数販売完了まで

※公式WEBサイトにて販売。

■PLATINUM STANDING 特典

・専用特製ラミネートパス

・専用ビューイングエリア(ステージ前方に専用エリアを設置)

・専用ラウンジ(利用時間、エリアの詳細は後日発表)

・グッズ売場専用レーン(グッズ売り場に専用ファストレーンを設置)

・専用クローク(無料で利用できる専用のクローク窓口を設置)

・ウェルカムドリンク(プラチナリストバンド交換の際にドリンクチケットを配布)

※集中した場合は、入場を規制する場合あり。

外部サイト