音楽フェス「GMO ソニック 2025」さいたまスーパーアリーナで開催、ANYMAが初来日
ダンスミュージックフェスティバル「GMO ソニック 2025(GMO SONIC 2025)」が、2025年1月25日(土)・26日(日)に埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催される。
国内最大規模のダンスミュージックフェス「GMO ソニック」
2023年に初開催された「GMO ソニック」は、国内最大規模のダンスミュージックフェスティバル。開催3年目を迎える2025年も、ダンスミュージックシーンを牽引する国内外のトップアーティストたちが集結し、2日間に渡って観客を魅了する。
ANYMAが初来日
第1弾の出演アーティストとして発表されたのは、世界最高峰の映像とステージングを誇るオーディオビジュアルショーの巨匠、ANYMA(アニマ)。全世界を席巻しているレーベル・Afterlife(アフターライフ)の設立者であり、イタリア出身のデュオ・Tale of Us(テイル・オブ・アス)のMatteo Milleri(マテオ・ミレッリ)によるソロプロジェクトだ。
出演アーティスト
ANYMA
※第1弾発表出演アーティスト。
開催概要
「GMO ソニック 2025」
開催日：2025年1月25日(土)・26日(日)
会場：さいたまスーパーアリーナ
チケット
■先着先行チケット
・PLATINUM STANDING 25,000円
・PLATINUM STANDING 2日通し券 47,000円
・GA(一般/全自由) 14,000円
・GA(一般/全自由) 2日通し券 26,000円
・U19 10,000円
・U19 2日通し券 18,000円
※U19(中学生以上20歳未満)は、アリーナエリア入場不可。
■先着先行チケット販売期間
2024年8月16日(金)12:00〜規定枚数販売完了まで
※公式WEBサイトにて販売。
■PLATINUM STANDING 特典
・専用特製ラミネートパス
・専用ビューイングエリア(ステージ前方に専用エリアを設置)
・専用ラウンジ(利用時間、エリアの詳細は後日発表)
・グッズ売場専用レーン(グッズ売り場に専用ファストレーンを設置)
・専用クローク(無料で利用できる専用のクローク窓口を設置)
・ウェルカムドリンク(プラチナリストバンド交換の際にドリンクチケットを配布)
※集中した場合は、入場を規制する場合あり。
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