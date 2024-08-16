中島健人、ダンスと演技で魅せる「ヒトゴト」MV
中島健人が自身主演のドラマ『しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜』のために参加する音楽プロジェクト「HITOGOTO」（よみ：ひとごと）が担当する主題歌「ヒトゴト feat. Kento Nakajima」のMVが公開された。
◆ミュージックビデオ
「ヒトゴト feat. Kento Nakajima」は、社会との薄弱な関係の中で進む生活と、過剰なまでに言葉があふれるSNSでの世界が交わって自分には関係のない「他人事」ばかりがあふれる社会を人間らしくサバイブしていく様を歌った一曲。
「ヒトゴト feat. Kento Nakajima」は現在先行配信中で、10月2日にCDリリースも決定している。初回生産限定盤（Blu-ray／DVD）には特典映像（後日詳細発表）が、通常盤（初回仕様）にはフォトブックが同梱。通常盤には「ヒトゴト feat. Kento Nakajima」に加え、第3話エンディング曲「ヒトゴト for ヌーヌー」が収録されることが決定している。追加の収録曲は後日発表予定。
HITOGOTO「ヒトゴト feat. Kento Nakajima」
予約：https://smej.lnk.to/HITOGOTO_CD
■初回生産限定盤
【CD＋Blu-ray】SECN-1511~1512／￥ 1,980（tax in）
【CD+DVD】 SECN-1513~1514／￥ 1,980（tax in）
・三方背スリーブ仕様
［収録楽曲］
1.ヒトゴト feat. Kento Nakajima
（作詞：Nas1ra ／ Kento Nakajima 作曲：Nas1ra）
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※Blu-ray盤、DVD盤のデザイン・収録楽曲は共通となります。
［Blu-ray／DVD収録内容］
後日公開
■通常盤
【CD】
SECN-1510／ ￥1,661(tax in）
・三方背スリーブケース(初回仕様分)
・フォトブック付(初回仕様分)
［収録楽曲一覧］
1.ヒトゴト feat. Kento Nakajima
（作詞：Nas1ra ／ Kento Nakajima 作曲：Nas1ra）
2.ヒトゴト for ヌーヌー
（作詞：Nas1ra ／ Kento Nakajima 作曲：Nas1ra）
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関連リンク
◆中島健人 オフィシャルX