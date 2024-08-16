羊文学、ライブ映像作品＜OOPARTS＞を全編フル公開＋キャンペーン開催
羊文学が8月30日より全国ツアー＜羊文学 TOUR 2024 "soft soul, prickly eyes"＞を開催する。これに先駆けて、8月18日より2週連続で過去のツアー映像をYouTube Liveにて全編フル配信する。
◆羊文学 画像
ライブ映像作品の連続配信イベント第二弾は8月18日(日)22時から。＜羊文学 Tour 2022 OOPARTS 2022.6.28＞がオフィシャルYouTubeチャンネルにて全編フルライブ配信される。
さらには、ライブ映像作品の連続配信イベント開催を記念して、本日8月16日21時から『Stationhead』アプリにてこれまでのツアーライブセットリストリスニング企画がスタートした。また、『Stationhead』アプリではアジアツアー限定グッズが当たるプレゼントキャンペーンも開催決定。キャンペーン応募者から抽選で、「羊文学サイン入りアジアツアーグッズ」が10名にプレゼントされる。StationHeadのチャット欄に登場する「ひつじちゃん」アカウントからのメッセージを見つけることでキャンペーンに応募することが可能だ。開催期間は週末にライブ配信されるライブ映像作品のセットリストに加え、新曲「Burning」をファンと交流しながら視聴することができる。
■ライブ映像作品の連続配信イベント開催記念企画
※『Stationhead』アプリにて
▼第一弾
＜羊文学 Tour 2022 “OOPARTS 2022.6.28”＞セットリスト
期間：8月16日(金)〜8月21日(水)
▼第二弾
＜羊文学 Tour 2023 “if i were an angel,”＞セットリスト
期間：8月23日(金)〜8月28日(水)
※期間中の18時〜24時までの6時間、各ライブのセットリストをリピート再生します。
▼StationHeadプレゼントキャンペーン
詳細：https://www.sonymusic.co.jp/artist/hitsujibungaku/info/566011
開催期間：8月16日(金)21:00〜8月28日(水)23:59
※Apple MusicおよびSpotify Premium会員対象
※電波の状況により、途中で配信が中断される場合がございます。予めご了承ください。
■CD「Burning」
2024年8月28日(水)発売
予約リンク：https://fcls.lnk.to/zYSvyM
【完全生産限定盤(CD＋Blu-ray)】
▼CD収録内容
1. Burning
2. Burning (Anime ver.)
3. Burning (English ver.)
4. Burning (Acoustic ver.)
5. Burning (Instrumental)
▼Blu-ray収録内容
1. Burning [Music Video]
2. TVアニメ「【推しの子】」第2期ノンクレジットエンディング
●各ショップのCD購入者特典
・全国アニメイト：ましかくブロマイド2種(アクア・ルビー絵柄)
・楽天ブックス：オリジナル缶バッジ2種(アクア・ルビー絵柄)
・TOWER RECORDS：ステッカーシート(アクア・ルビー絵柄)
・Amazon.co.jp：メガジャケ2種(アクア・ルビー絵柄)
・羊文学応援店：羊文学「Burning」オリジナルポストカード
▼Streaming / Download
2024年7月3日(水)先行配信開始
配信リンク：https://fcls.lnk.to/Burning
※8月7日(水)「Burning (English ver.)」先行配信リリース
©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
■＜羊文学 TOUR 2024 “soft soul, prickly eyes”＞
09月02日(月) 神奈川・KT Zepp Yokohama
09月05日(木) 愛知・Zepp Nagoya
09月06日(金) 大阪・Zepp Namba
09月08日(日) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA
09月13日(金) 北海道・Zepp Sappro
09月20日(金) 福岡・Zepp Fukuoka
09月21日(土) 熊本・KUMAMOTO B.9V1
09月23日(祝/月) 香川・festhalle
09月27日(金) 石川・EIGHT HALL
09月29日(日) 新潟・NIIGATA LOTS
10月02日(水) 東京・TOKYO GARDEN THEATER
10月03日(木) 東京・TOKYO GARDEN THEATER
▼チケット
1階スタンディング：￥6,000(1D別/税込)
2階指定：￥6,500(1D別/税込)
※TOKYO GARDEN THEATER公演：全席指定：￥6,800(税込)
（問）スマッシュ 03-3444-6751
【一般発売＆10月3日追加公演オフィシャル3次先行受付中】
・e+：https://eplus.jp/hitsujibungaku/
・LT：https://l-tike.com/hitsujibungaku/
・ぴあ：https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/
Advance Ticket Sales：https://w.pia.jp/a/hitsujibungaku24eng/
■ライブ映像作品(Blu-ray・DVD)／アナログ盤ライブアルバム『横浜アリーナワンマンライブ「羊文学 LIVE 2024 “III”」』
※タイトルや収録楽曲など後日改めて発表
【映像作品(Blu-ray / DVD)】￥5,500+tax
【アナログ盤(ブラックヴァイナル2枚組予定)】￥6,000+tax
【デラックスエディション(LP(2枚組)＋Blu-ray(DVD)+特典)】￥14,000+tax
・アナログ盤の予約： https://fcls.lnk.to/dksTRl
・映像作品の予約：https://fcls.lnk.to/Wixxsj
・デラックスエディションの予約：https://fcls.lnk.to/KpGPZD
※各チェーン、商品カートが上がり次第の受付開始
関連リンク
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◆羊文学 オフィシャルInstagram
◆羊文学 オフィシャルYouTubeチャンネル