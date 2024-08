鈴木唯人のブレンビーは予選3回戦敗退…伊藤敦樹加入、日本人4人所属のヘントはPOへ…POではチェルシーvsEL予選敗退の常本佳吾擁するセルヴェット【ECL】

15日、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)の予選3回戦が行われた。名称から「ヨーロッパ」がなくなり、カンファレンスリーグに変更されたECL。チャンピオンズリーグ(CL)、ヨーロッパリーグ(EL)と同様に、今シーズンからレギュレーションが変更となり、36チームが参加し、グループステージが排除。リーグフェーズが行われ、ホームとアウェイで3試合ずつ、6チームとの対戦を行う。

上位8チームがラウンド16に進出し、9位から24位までがプレーオフを戦い、勝者がラウンド16に進むこととなる。13日から15日まで3回戦2ndレグの30試合が行われ、日本人選手では日本代表MF鈴木唯人が所属するブレンビーは、レギア・ワルシャワと対戦。1-1のドローに終わったが、2戦合計4-3でレギア・ワルシャワが勝利し、ブレンビーは敗退となった。また、浦和レッズから伊藤敦樹が加入したばかりのヘントは、シルケボーと対戦し3-2で勝利。2戦合計5-4でプレーオフに進出した。なお、伊藤はメンバー外。DF渡辺剛が先発フル出場し、GKシュミット・ダニエル、MF横田大祐はベンチ入りし、横田は79分にホン・ヒョンソクと交代してピッチに立った。その他、MF田中亜土夢が所属するHJKヘルシンキはFKデチッチ・トゥジと対戦し、2-1で敗戦。2戦合計2-2となった中、PK戦3-4でヘルシンキが勝ち上がった。田中はメンバー外だった。DF小杉陽太が所属するユールゴーデンはイルヴェスと対戦し、3-1で勝利。2戦合計4-2で勝ち上がった。なお、小杉は左サイドバックとして先発出場し、74分までプレーしていた。◆予選3回戦【2ndレグ】8/13(火)パイデ(エストニア) 1-1(AGG:2-7) ヘッケン(スウェーデン)モルナル(モンテネグロ) 2-2(AGG:2-5) パクシュ(ハンガリー)アスタナ(カザフスタン) 6-1(AGG:8-2) FCコルヴィヌル・フネドアラ(ルーマニア)8/14(水)MOLフェヘールヴァールFC(ハンガリー) 0-2(AGG:0-3) オモニア・ニコシア(キプロス)8/15(木)FCフローラ・タリン(エストニア) 1-2(AGG:2-3) ヴィキングル・レイキャヴィーク(アイスランド)FCピュニク・エレバン(アルメニア) 1-0(AGG:2-0) FCオルダバス(カザフスタン)サバフFK(アゼルバイジャン) 0-1(AGG:0-2) セント・パトリックス(アイルランド)レギア・ワルシャワ(ポーランド) 1-1(AGG:4-3) ブレンビー(デンマーク)ジラFC(アゼルバイジャン) 2-2(AGG:3-3/2PK1) NKオシエク(クロアチア)ハポエル・ベエルシェバ(イスラエル) 2-4(AGG:3-5) FKムラダー・ボレスラフ(チェコ)トロムセ(ノルウェー) 0-1(AGG:2-3) キルマーノック(スコットランド)ブラン(ノルウェー) 3-1(AGG:4-2) セント・ミレン(スコットランド)パフォスFC(キプロス) 4-0(AGG:5-2) CSKA 1948ソフィア(ブルガリア)ユールゴーデン(スウェーデン) 3-1(AGG:4-2) イルヴェス(フィンランド)CFRクルージュ(ルーマニア) 1-0(AGG:2-0) マッカビ・ペタク・チクヴァFC(イスラエル)FCバニーク・オストラヴァ(チェコ) 1-0(AGG:1-1/1PK2) コペンハーゲン(デンマーク)FCシェリフ・ティラスポリ(モルドバ) 0-1(AGG:0-4) オリンピア・リュブリャナ(スロベニア)AEKアテネ(ギリシャ) 1-0(AGG:2-3) FCノアー(アルメニア)イスタンブール・バシャクシェヒル(トルコ) 2-0(AGG:3-0) FCイベリア 1999(ジョージア)ヴォイヴォディナ(セルビア) 1-0(AGG:2-2/2PK4) マリボル(スロベニア)FCドリタ(コソボ) 3-1(AGG:3-2) FKアウダ(ラトビア)ズリニスキ・モスタル(ボスニア・ヘルツェゴビナ) 2-0(AGG:3-2) PFCボテフ・プロヴディフ(ブルガリア)ビスワ・クラクフ(ポーランド) 3-1(AGG:4-4/12PK11) スパルタク・トルナヴァ(スロバキア)ヘント(ベルギー) 3-2(AGG:5-4) シルケボーIF(デンマーク)シロンスク・ヴロツワフ(ポーランド) 3-2(AGG:3-4) ザンクト・ガレン(スイス)ラーンFC(北アイルランド) 0-1(AGG:1-1/4PK1) FCバルカニ(コソボ)FKデチッチ・トゥジ(モンテネグロ) 2-1(AGG:2-2/3PK4) HJKヘルシンキ(フィンランド)プスカシュ・アカデーミアFC(ハンガリー) 3-3(AGG:4-3) アララト=アルメニア(アルメニア)ハイデュク・スプリト(クロアチア) 0-1(AGG:0-1) ルジョムベロク(スロバキア)ヴィトーリア・ギマランイス(ポルトガル) 2-0(AGG:5-0) チューリヒ(スイス)◆予選プレーオフ【チャンピオン・パス】リンカーン・レッド・インプスFC(ジブラルタル) vs ラーンFC(北アイルランド)FCピュニク・エレバン(アルメニア) vs NKツェリエ(スロベニア)ヴィキングル・レイキャヴィーク(アイスランド) vs UEサンタ・コロマ(アンドラ)パネヴェジース(リトアニア) vs ザ・ニュー・セインツ(ウェールズ)KÍクラクスヴィーク(フェロー諸島) vs HJKヘルシンキ(フィンランド)【メイン・パス】オモニア・ニコシア(キプロス) vs ジラFC(アゼルバイジャン)ヴィトーリア・ギマランイス(ポルトガル) vs ズリニスキ・モスタル(ボスニア・ヘルツェゴビナ)ユールゴーデン(スウェーデン) vs マリボル(スロベニア)ザンクト・ガレン(スイス) vs トラブゾンスポル(トルコ)ブラン(ノルウェー) vs アスタナ(カザフスタン)ビスワ・クラクフ(ポーランド) vs セルクル・ブルージュ(ベルギー)RCランス(フランス) vs パナシナイコス(ギリシャ)レギア・ワルシャワ(ポーランド) vs FCドリタ(コソボ)FKムラダー・ボレスラフ(チェコ) vs パクシュ(ハンガリー)ヘッケン(スウェーデン) vs ハイデンハイム(ドイツ)リエカ(クロアチア) vs オリンピア・リュブリャナ(スロベニア)セント・パトリックス(アイルランド) vs イスタンブール・バシャクシェヒル(トルコ)コペンハーゲン(デンマーク) vs キルマーノック(スコットランド)フィオレンティーナ(イタリア) vs プスカシュ・アカデーミアFC(ハンガリー)チェルシー(イングランド) vs セルヴェット(スイス)CFRクルージュ(ルーマニア) vs パフォスFC(キプロス)パルチザン・ベオグラード(セルビア) vs シルケボー(デンマーク)FCクリヴバス・クルィーヴィーイ・リーフ(ウクライナ)vs レアル・ベティス(スペイン)FCノアー(アルメニア) vs ルジョムベロク(スロバキア)