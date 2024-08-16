21:15
カナダ住宅着工件数（7月）
予想　24.5万件　前回　24.17万件

21:30
米住宅着工件数（7月）
予想　133.8万件　前回　135.3万件（住宅着工件数)
予想　-1.3%　前回　3.0%（住宅着工件数・前月比)
予想　142.8万件　前回　144.6万件（住宅建築許可件数)
予想　-1.5%　前回　3.9%（3.4%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)

カナダ国際証券取扱高（6月）
予想　N/A　前回　208.9億カナダドル

カナダ製造業売上高（6月）
予想　-2.6%　前回　0.4%（前月比)

23:00
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（8月）
予想　66.9　前回　66.4

17日
2:25　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

※予定は変更されることがあります。