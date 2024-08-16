ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:15

カナダ住宅着工件数（7月）

予想 24.5万件 前回 24.17万件



21:30

米住宅着工件数（7月）

予想 133.8万件 前回 135.3万件（住宅着工件数)

予想 -1.3% 前回 3.0%（住宅着工件数・前月比)

予想 142.8万件 前回 144.6万件（住宅建築許可件数)

予想 -1.5% 前回 3.9%（3.4%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)



カナダ国際証券取扱高（6月）

予想 N/A 前回 208.9億カナダドル



カナダ製造業売上高（6月）

予想 -2.6% 前回 0.4%（前月比)



23:00

ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（8月）

予想 66.9 前回 66.4



17日

2:25

グールズビー・シカゴ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）



※予定は変更されることがあります。

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