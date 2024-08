ガラス越しに見つめ合う2人の姿が印象的な場面

パク・ボゴム、スジら豪華キャストが主演を務める韓国映画『ワンダーランド:あなたに逢いたくて』。韓国では6月に公開されて話題を集めた映画が、ついに7月26日(金)よりNetflixにて配信開始し、日本でも見られるようになりました!今回は、『ワンダーランド』の見どころと、映画で主演を務めるパク・ボゴムのおすすめドラマ3つをご紹介します!

ワンダーランドの管理人役を演じるチョン・ユミとチェ・ウシク

目を覚まさないテジュに会いに来たジョンイン

娘に自分の死を隠すため、ワンダーランドを利用する母親役のタン・ウェイ

ワンダーランドのチーフプランナー役を演じるチョン・ユミ

ワンダーランドの新人プランナー役を演じるチェ・ウシク

パク・ボゴムが演じるのは、事故で入院中のテジュ

互いの正体を知らないまま、落とし穴に落ちた2人

思わずニヤけてしまう胸キュンシーンが満載

漫画から飛び出てきたようなルックスのキラキラ世子

パク・ボゴムの笑顔にくぎづけになる!

キューバで偶然出会ったジニョクとスヒョン

パク・ボゴム×ソン・ヘギョのビジュアル最強カップル

スーツ姿で微笑むパク・ボゴム

自撮りをするジニョクとスヒョン

1つ1つの場面が美しく、ときめくこと間違いなし!

■『ワンダーランド』はどんな話?映画の舞台は亡くなった人や昏睡状態の人をAI技術で復元するサービス「ワンダーランド」が日常化した未来の世界。ワンダーランドを利用すれば、ビデオ通話を通して、現実世界ではかなわない愛しい人との会話がいつでもどこでもできる。このサービスを利用する恋人や親子たちの愛や希望、悲しみや切なさを描く。■パク・ボゴムの役どころパク・ボゴムが演じるのは、事故で入院中のテジュ。意識不明の状態で話すこともできないが、恋人のジョンイン(スジ)が利用し始めたワンダーランドによって、元気な姿のテジュが復元される。ジョンインとAIのテジュがビデオ通話で話しながら楽しく過ごしていたある日、ベッドに横たわっていたテジュが奇跡的に目を覚ます。■『ワンダーランド』3つの見どころ1. 豪華キャストの共演スジとパク・ボゴムはもちろん、中国出身の国際的俳優タン・ウェイや『新感染 ファイナル・エクスプレス』のコン・ユ、『パラサイト 半地下の家族』のチェ・ウシクや『82年生まれ、キム・ジヨン』のチョン・ユミなど、豪華俳優たちが出演しています。2. パク・ボゴムとスジ 国民的スターの2人が演じるカップルスジやパク・ボゴムのインスタグラムには劇中のカップルショットが載せられ、映画公開前から話題に!百想芸術大賞で長年MCを共に務める2人だけあって、親密な雰囲気を出しています。3. 見たあとにいろいろと考えさせられるテーマ近年、我々の生活にますます身近になっているAI技術をテーマにしているだけに、見たあとにいろいろと考えさせられる作品です。“もし、本当に「ワンダーランド」というサービスが生まれたら活用する?”など、見終わった後に感想を語り合いたくなります。『ワンダーランド:あなたに逢いたくて』Netflixにて独占配信中キャスト:タン・ウェイ、スジ、パク・ボゴム、チョン・ユミ、コン・ユ他本編時間:113分 公開年:2024年2020年のパク・ボゴム入隊前に撮影され、4年越しに公開・配信された話題作です。ぜひチェックしてみてください!ここからは、パク・ボゴムの魅力を堪能できるおすすめドラマ3選をご紹介します。■1_昔ながらの家族の温かさを描く『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』(2015)■あらすじと見どころソウルオリンピックが開催された1988年を舞台に、双門洞に住む5家族の日常を描いた作品。高校生のドクソン(ヘリ)が幼馴染の男子4人のうち誰と結婚したのかが種明かしされていくような演出で、結婚相手が誰なのか予想しながら見ると楽しめます。『応答せよ1997』『応答せよ1994』に続くシリーズ3作品目のドラマながら、一番のヒット作です。■こんなパク・ボゴムが見られる!パク・ボゴムが演じるのは囲碁の天才のチェ・テク。高校に通わずに天才棋士として活躍するが、不器用で囲碁以外にはできないことも多く、幼馴染の中では少しマヌケな存在。ドクソンにひそかに思いを寄せる。見た目や話し方も可愛らしく、守ってあげたくなるような感じのテク。韓国ではこのキャラクターが人気を博し、パク・ボゴムは大ブレイクしました。パク・ボゴムの可愛らしい笑顔と、時々見せる男らしさに胸キュン間違いなし!『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』Netflixにて配信中■2_禁断の恋を描く『雲が描いた月明り』(2016)■あらすじと見どころ朝鮮時代を舞台に、内官と世子の禁断の恋を描いた作品。幼い頃から男装し生きてきたサムノムことホン・ラオン(キム・ユジョン)は、代筆をしていた恋文の相手に会いに行き、そこで王の息子のイ・ヨン(パク・ボゴム)に出会う。ヨンの正体を知らないラオンはヨンを落とし穴に置き去りにして逃げる。その後、内官試験を受けるハメになったラオンは王宮でヨンと再会し…。偶然の出会いから距離を縮め、徐々に恋心を抱いていく2人。身分の差やしがらみを乗り越えて、結ばれることはできるのか、ヨンとラオンの恋愛が見どころです。■こんなパク・ボゴムが見られる!パク・ボゴムが演じるのは世子(セジャ:王の息子)のイ・ヨン。自由奔放で、ラオンに対して少し意地悪な一面もあるが、思いやりのある性格。ラオンを慕うキム・ユンソン(ジニョン)の登場で、ラオンへの想いを強める。「許さぬ。私の人だ」など数々のときめくセリフと、凛々しい姿で多くの女性ファンの心をわしづかみに! この作品で日本でもファンが急増し、韓流スターの仲間入りを果たしました。カリスマ性と可愛らしさを備えた世子は素敵で、韓服姿のパク・ボゴムも見られるので、要チェックです!■3_女性社長と新入社員の運命的な恋を描く『ボーイフレンド』(2018)■あらすじと見どころキム・ジニョク(パク・ボゴム)は旅行先のキューバで、スリに遭って困っていたチャ・スヒョン(ソン・ヘギョ)を助ける。2人は楽しい時間を過ごし、ジニョクはスヒョンに心惹かれる。ジニョクは帰国後、スヒョンが自分が入社する会社の社長だと知る。スヒョンは上司と部下として再会したジニョクに戸惑うが、自然と彼に目がいき…。文学的な美しいセリフの数々や、キューバで撮影された映像など、童話のように美しい世界観が見どころです。■こんなパク・ボゴムが見られる!パク・ボゴムが演じるのは新入社員のキム・ジニョク。スヒョンが社長だと分かったあとも彼女への好意を隠さない、純粋でまっすぐな性格。王道のラブストーリーで、走ってスヒョンに会いに来たり、一緒に自撮りをしたり、積極的なジニョクの行動に毎話胸がドキドキします。女性の夢を全てかなえてくれるような理想のボーイフレンドを演じ、パク・ボゴムは本作で“国民の彼氏”と呼ばれるようになりました。パク・ボゴム好きなら必見のドラマです!以上、パク・ボゴムのおすすめドラマ3選をご紹介しました!パク・ボゴムは人柄がいいことでも有名で、ファン一人一人の名前を覚えていたり、ファンミーティング関係者の出産祝いを個人的に送ったりするなど、誰からも愛される性格の持ち主なんです。そんな彼が常に大事にしているのは感謝の心。映画『ワンダーランド』の宣伝で出演したトーク動画で、「もし自分のAIができて何か言葉を喋らせるとしたら?」という質問に「カムサハムニダ(ありがとうございます)です」と答えていました。今年下半期には最新作のドラマ『グッドボーイ』の放送も決まっており、今後の活躍から目が離せませんね!Netflix映画『ワンダーランド: あなたに逢いたくて』独占配信中『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』Netflixにて配信中『雲が描いた月明り』Licensed by KBS Media Ltd. (C) Love in Moonlight SPC All rights reserved ※U-NEXTにて独占配信中『ボーイフレンド』(C)STUDIO DRAGON CORPORATION ※U-NEXTにて配信中テキスト=Kudo Momoko