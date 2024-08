最高気温が35度を超え、外出するのがもはや危険な日も多い今年の夏。

この気温だとお出かけの際に日傘は必須ですが、外遊びやフェスなどでは邪魔にもなりますし、フェスではエリアによって日傘を使えない場合も。

そこでおすすめなのがサンシェード付きのハット。本格的なアウトドアやガーデニングの場面でよく利用される印象ですが、街なかでも違和感なく使えそうなアイテムも実は結構あります。

今回は、フェスやアウトドアで大活躍するサンシェード付きハットを集めてみました。

はっ水・速乾機能がついたナンガの高機能ハット。つばの長さが調整されていて、後ろ部分が長くなっているのでサンシェードなしでも首部分がある程度、紫外線から保護されるようになっています。

サンシェードは着脱可能なので、ノーマルなハットとしてももちろん使えます。

ドイツ語で発芽を意味する言葉をブランド名にした農作業向けワークウェアブランドKEIMEN(カイメン)。

撥水加工付きのハットは神奈川県横浜市で国内外 1000 種類以上の低木、大木植物や多肉植物を取り扱う、植物のプロフェッショナル集団 "FURUYA PLANTS"とのコラボで

Sun on the leaves Water for the roots Love for all living things Furuya Plants

葉には太陽を 根には水を 生あるものに愛を