グラビアアイドル、女優として活躍する豊田ルナの等身大抱き枕がこのほど、アイドル誌「BOMB」(ワン・パブリック)の公式webサイト「BOMBweb」から発売された。



【写真】自身がプリントされた等身大枕を抱きしめる豊田ルナ

水着グラビア写真が両面にデザイン。豊田ルナの正面と後ろ姿の両方の絵柄が楽しめ、やわらかく、もっちりとした最高級の生地を使用しており、ギュッと抱きしめれば、そのやわらかい肌触りにも癒されること間違いなしだ。同サイトは「ベッドで一緒に添い寝できるのはもちろん、ひざ枕的な使い方もできます!」と呼びかけた。



商品は水着の衣装違いで3種類。豊田は「今回、等身大抱き枕カバーを販売させていただくことになって、初めて私も商品を見たんですけど、想像以上の迫力があって。なんか見ごたえっていうのもちょっと変かもしれないんですけど、抱きごたえもすごくあったので(笑)、ぜひ実物が届いたら私のことをたくさん撫でてあげて欲しいです。『いつも頑張っててえらいねー、可愛いねー』って(笑)。いっぱい褒めてくれたりしたら嬉しいなっていうのと、抱き枕のカバーなのでクッションに入れなくても壁に飾ったりとか天井に飾ったりとか…冷蔵庫に貼ってみるとか(笑)。いろんな使い方ができるかなと思うので、それぞれみなさんなりのカバーの使い方で楽しんでいただけたらなと思います!等身大ポスターとかは今までにあったんですけど、抱き枕カバーは今回初めてなのでグッズ販売をみなさんで盛り上げてくださったら嬉しいです。ぜひゲットしてください!」とコメントを寄せた。



◆豊田ルナ(とよだ・るな)2002年7月17日生まれ。埼玉県出身。身長161cm。B76・W58・H89。血液型O型。『ミスマガジン2019』グランプリ。2021年『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』にてヒロイン:シズマユナ役を演じる。2024年10月からはアイドルグループ『AND CaaaLL』としても活動開始。最新写真集『Good to see Moon』好評発売中。プラチナムプロダクション所属。



(よろず~ニュース編集部)