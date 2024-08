コンバース×スプラトゥーン3の「オールスター」スニーカー、飛び散る2色インク＆こっそり潜るイカなど

コンバース(CONVERSE)から、任天堂のニンテンドースイッチ(Nintendo Switch)用ゲームソフト「スプラトゥーン3」とのコラボレーションスニーカーが登場。「オールスター Z HI / スプラトゥーン3(ALL STAR Z HI / Splatoon3)」などが、2024年8月から発売される。

コンバース×スプラトゥーン3のコラボスニーカー

任天堂の「スプラトゥーン3」は、ヒトの姿に変身する不思議なイカやタコたちによるアクションシューティングゲーム。今回登場する限定モデルは、2色のインクを使用して戦う「スプラトゥーン」のナワバリバトルをテーマに、インクが飛び散るデザインを配している。

「オールスター Z HI(ALL STAR Z HI)」とコラボレーションしたシューズは、アッパーだけでなく第1ハトメやインソールもアシンメトリーなインクをあしらっているのが特徴。アッパーのインクのグラフィックにはこっそり潜るイカのデザインを忍ばせるなど、遊び心のある1足に仕上げている。

直営店限定モデルも

また、コンバース直営店限定では「オールスター LC HI(ALL STAR LC HI)」モデルが登場。落ち着いたグレーのアッパーをベースに、インクデザインをはじめ、愛らしいグラフィティの見た目を重ねている。

キッズスニーカーも販売

このほか、ランニングモデル「キッズ RS(KID’S RS)」がベースのスニーカーには、左右の内側にイカとタコのデザインをプリント。「スプラトゥーン3」の特徴的なフォントで表現した“コンバース”と“スプラトゥーン3”の織りネームをシュータンに配置するなど、随所にこだわりが詰まっている。

【詳細】

コンバース×スプラトゥーン3

発売月:2024年8月

アイテム例:

・「オールスター Z HI / スプラトゥーン3」12,100円

サイズ:22.0〜28.0、29.0cm、30.0cm

カラー:ホワイト、ブラック

・「チャイルド オールスター N Z HI / スプラトゥーン3」7,480円

サイズ:15.0〜22.0cm(ハーフサイズなし)

カラー:ホワイト、ブラック

・「キッズ RS / スプラトゥーン3」7,480円

サイズ:17.0〜21.0cm

カラー:ネイビー、グレー



■直営店限定モデル「オールスター LC HI / スプラトゥーン3」12,100円

発売月:2024年8月

販売店舗:コンバースストア原宿、ホワイト アトリエ バイ コンバース、コンバース公式オンラインストア

サイズ:22.0〜28.0、29.0cm、30.0cm

カラー:グレー



【問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL:0120-819-217 月〜金曜日(土日・祝日を除く)9:00〜18:00

