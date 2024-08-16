¡Ú½ÀÆ»¡Û°¤Éô°ìÆó»°¤ò·âÇË¤Î¥¬¥Ð¡¡ÃÏ¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹»æ¤¬£Í£Ö£ÐÁª½Ð¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊÈô¤Ó¹þ¤ß¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»º®¹çÃÄÂÎ·è¾¡¡Ê£³Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¡Ë¤Ç¡¢°¤Éô°ìÆó»°¡Ê¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¤òà¥¿¥Ã¥¯¥ëµ»á¤Ç·âÇË¤·¤¿¥¸¥ç¥¢¥ó¥Ð¥ó¥¸¥ã¥Þ¥ó¡¦¥¬¥Ð¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬à±ÑÍºá¤È¤·¤ÆÊì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éº£Âç²ñ¤Î£Í£Ö£Ð¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï³«ºÅ¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë£³¡½£´¤ÎÂçµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¾¡ÇÔ¤Î¹ÔÊý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î£³¡½£±¤Ç·Þ¤¨¤¿°¤Éô¤È¥¬¥Ð¤Î°ìÀï¤À¡£
¡¡°¤Éô¤Ï³¬µé¤¬¾å¤Î¥¬¥Ð¤ËÂÐ¤·¤Æ½ª»ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤áÂ³¤±¡¢Í¥Àª¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¥¬¥Ð¤Ï»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆÆ¨¤²²ó¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ØÆ³¤¬£²¤ÄÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»î¹ç¤¬·è¤¹¤ë£³²óÌÜ¤Î»ØÆ³¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Í¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È±äÄ¹¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥³¥¢¤ËÆÍÆþ¸å¡¢¥¬¥Ð¤¬à¥¿¥Ã¥¯¥ëµ»á¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Î¤Æ¿È¤ÎÊÑ·Á¸ª¼Ö¤Ç°ìËÜ¤ò¼è¤ê¡¢»î¹ç¤Ï·èÃå¤·¤¿¡£¤³¤Î£±¾¡¤¬Âç¤¤¯Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Îº®¹çÃÄÂÎ£²Ï¢ÇÆ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹»æ¡ÖÀ¾¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤£µ¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢º£Âç²ñ¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹Àª¤Î£Í£Ö£Ð£µ¿Í¤òÁª½Ð¡£¤½¤Î£±¿Í¤Ë¥¬¥Ð¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ç¥¢¥ó¥Ð¥ó¥¸¥ã¥Þ¥ó¡¦¥¬¥Ð¡¢½ÀÆ»³¦¤ÎÀ±¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤È¤·¤ÆÆ±»æ¤Ï¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤òÀä»¿¡£¡ÖÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£³£µ°Ì¤Î¼ã¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢£·£³¥¥íµé¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢º®¹çÃÄÂÎ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î²÷µó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿º®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤Î°¤Éô¤È¤Î·ãÆ®¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥¬¥Ð¤ÏÆüËÜ¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç°¤Éô°ìÆó»°¤òÇË¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿°ÎÂç¤ÊÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¸å¤«¤é£²ÈÖÌÜ¤Ë¾ö¤Ë¾å¤¬¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹½ÀÆ»³¦¤ÎÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££±¡½£³¤Ç¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤ÊÆ°¤¡¢¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ç¡¢¥¬¥Ð¤ÏÆüËÜ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤òµÕÅ¾¤·¤Æ°ìËÜ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¥Æ¥Ç¥£¡¦¥ê¥Í¡¼¥ë¤¬¸«»ö¤Ë»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿¡×¡£°¤Éô¤ò·âÇË¤·¤¿ºÝ¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿µ»¤ò¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ë¤¿¤È¤¨¤Æ·ã¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ïµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤¿¥¬¥Ð¤Îà¥¿¥Ã¥¯¥ëµ»á¤À¤¬¡¢Êì¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¤ËÄÌ¤¸¤ë¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÉ¬»¦µ»¤È¤·¤Æ³åºÓ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£