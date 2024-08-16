¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Î¸µ¸øÀßÈë½ñ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤Î½Ð¿å·°ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£´¡Ë¤¬£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤ËÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¶ÌÌÚ»á¤¬£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£

¡¡Ä´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤ÈÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î£´ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¹áÀî¡¦¹â¾¾»ÔÆâ¤ÇÏ©¾å¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤«¤é¸½¶â¡Ê£±£¸Ëü£µ£°£°£°±ß¡Ë¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢¸©·Ù¹â¾¾ËÌ½ð¤ËÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶ÌÌÚ»á¤ÎÃÏÈ×¤Ç¤¢¤ë¹áÀî£²¶è¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¸øÀßÂè£±Èë½ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï£Ø¤Ë¡Ö£´ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¹â¾¾»ÔÆâ¤Ç¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃËÀ­¤«¤é¥Ð¥Ã¥°¤òÀà¼è¤·¤¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤ÇËÜ¿Í¤ÈÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¾ÜºÙ¤ÏÇÄ°®¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¾¤ËÍÆµ¿¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸µÈë½ñ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£