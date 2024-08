Number_i、TOMORROW X TOGETHER、LE SSERAFIMらが出演する特集番組『NHK MUSIC EXPO 2024』が、NHK総合にて8月22日に放送される。世界を舞台に活躍するアーティストがNHKに集結し、一夜限りのスペシャルライブを披露する特集番組『NHK MUSIC EXPO』。グローバルアーティストの豪華共演により大きな反響を呼んだ昨年の第1回から、今年はさらにスケールアップ。会場はスタジオからNHKホールへ移り、8月10日〜11日の2夜連続で、およそ6000人が熱狂するスペシャルライブが開催された。

出演者は、アジアから世界に躍進を遂げるアーティスト11組。日本、韓国、そして中国やタイからグローバルな人気を誇るアーティストが一堂に会し、熱いパフォーマンスを繰り広げた。また、本番組でしか見ることのできない、各国のアーティストが交流するスペシャル企画もお届け。TOMORROW X TOGETHERとENHYPENは、韓国でも大人気のJ‐POPの名曲をボーカリストとしてスペシャルカバー。WayV、Number_i、RIIZEの3組は、それぞれの個性を生かしたスペシャルダンスメドレーを披露する。さらに、トークでもレアな交流が目白押し。今年デビューしたILLIT、ME:I、そして現在ワールドツアー中のXGは、カムバックを目前に控え世界から注目されるLE SSERAFIMを迎えて「世界でのライブ」をテーマにトークセッション。そしてタイから来日したトップ俳優でありアーティストとしても活躍するBRIGHTは、同じくタイ出身のテン(WayV)とタイのカルチャーについてトークを繰り広げる。昨年好評を得た「ビハインドトーク」では、新しい学校のリーダーズがK‐POPアーティストと舞台裏ならではのトークで盛り上がるなど、各アーティストの見どころが盛りだくさんだ。出演・曲目は以下の通り(※五十音順)ILLIT 「Magnetic」新しい学校のリーダーズ 「Change」WayV 「Give Me That」XG 「SOMETHING AIN’T RIGHT」ENHYPEN 「XO(Only If You Say Yes)」TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」「I’ll See You There Tomorrow」Number_i 「GOAT」「INZM」BRIGHT ※New SongME:I 「Click」RIIZE 「Boom Boom Bass」LE SSERAFIM 「EASY」スペシャルダンスメドレー WayV・Number_i・RIIZEスペシャルカバーステージ TOMORROW X TOGETHER・ENHYPEN司会は昨年に引き続き、南海キャンディーズの山里亮太。そしてナレーションは、テレビアニメ『マッシュル‐MASHLE‐』で主人公マッシュ・バーンデッド役を務めた小林千晃が担当する。なお、「NHK MUSIC」のホームページや公式SNSでは、放送がさらに楽しみになるコンテンツの配信が今日からスタートする。『NHK MUSIC EXPO 2024』は、NHK総合にて8月22日22時より放送。