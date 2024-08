世界的人気グループ・BTSのJUNG KOOKによる初のソロシングルリリースから最新アルバム発売まで、約8ヶ月にわたって世界各地をまわって彼が刻んできた<黄金の瞬間>を記録した映画『JUNG KOOK: I AM STILL』が10月4日より全国公開されることが決定。JUNG KOOKの挑戦的な表情をとらえたポスタービジュアルも解禁となった。「僕は自分の羅針盤だけを見て進み続けます」

たぐいまれなる才能を持ちながらも、たゆまぬ努力を続け、自分だけの道を突き進むアーティスト、JUNG KOOK。2023年7月に初のソロシングル「Seven(feat. Latto)」を発売するやアメリカのBillboardチャートを席巻し、その後リリースしたシングル「3D(feat. Jack Harlow)」「Standing Next to You」とともに3曲同時に米Billboard HOT100の10位内にランクイン、満を持してリリースしたアルバム『GOLDEN』は米Billboard 200でK-POPソロアルバムとして最長となる24週連続チャートインするなど、アジアソロアーティストとして数々の偉大な記録を打ち立て「グローバルポップスター」になったJUNG KOOK。K-POPソロアーティスト初の記録を次々と打ち立てた彼のソロデビューから初のソロアルバム『GOLDEN』までの活動の記録を収めた本作は、ニューヨーク、ロンドン、ソウルほか世界各地を回りながら行われた約8ヶ月間の<黄金の瞬間>、そして世界224ヶ所の国と地域のファンが、オン/オフラインで集まった「JUNG KOOK『GOLDEN』Live On Stage」の模様まで、これまで見ることのできなかった未公開インタビューや舞台裏の姿をとらえた貴重な映像を多数収録したドキュメンタリー映画となっている。特典付きムビチケ前売券が9月13日に発売することも決定した。発売情報の詳細は近日発表を予定している。