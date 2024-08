BAND-MAIDが札幌・福岡での番外編お給仕(ライブ)を行うことを発表した。BAND-MAIDのお給仕はSAIKI(Vo)を中心にセットリストを考えることが定番となっているが、今回は“番外編”と銘打ち、リズム隊のMISA(B)&AKANE(Dr)、ギタリストの小鳩ミク(Vo, G)& KANAMI(G)2名ずつのチームに分かれて、セットリストの考案はもちろんお給仕をプロデュースするという。

『Epic Narratives』



2024年9月25日(水)発売予約:https://band-maid.lnk.to/EpicNarratives_CD■完全生産限定盤[CD+Blu-ray+LIVE PHOTOBOOK]PCCA-06328/税込\12,100特殊仕様■初回生産限定盤[CD+DVD]PCCA-06329/税込\8,800通常仕様■通常盤[CD only]PCCA-06330/税込\3,300通常仕様【収録内容】[CD]各形態共通全14曲収録(新曲10曲)1 Magie2 Shambles アニメ「ケンガンアシュラ」Season2 EDテーマ3 Protect You TVアニメ「グレンダイザーU」EDテーマアニメ4 SHOW THEM *BAND-MAID with The Warning5 Forbidden tale6 Bestie Incubus Mike Einziger(Gt.)との共作曲7 Brightest Star8 Letters to you9 The one10 Memorable11 Go easy12 Toi et moi13 TAMAYA!14 Get to the top[Blu-ray/DVD]※完全生産限定盤、初回生産限定盤のみ付属2024年5月10日開催「THE DAY OF MAID」お給仕(ライブ)映像■ショップ別オリジナル特典・Amazon.co.jp:巾着・タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン:レコードキーホルダー・全国HMV/HMV&BOOKS online:缶マグネット・楽天ブックス:ビニールスライダーケース ※オリジナル配送BOXでお届け・セブンネットショッピング:アクリルコースター・Neowing:A4クリアファイル・ポニーキャニオンショッピングクラブ、その他法人:ポストカード