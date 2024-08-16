■ライブ映像作品『SID 20th Anniversary GRAND FINAL 「いちばん好きな場所」』





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2024年9月25日発売予約リンク：https://kmu.lnk.to/YZn9vo【初回生産限定盤(Blu-ray+アクリルスタンド)】KSXL 347〜8 ￥11,000(税込)【通常盤(Blu-ray)】KSXL 349 ￥7,700(税込)【初回生産限定盤(DVD)】KSBL 6839 ￥6,600(税込)▼収録内容 ※ディスクの内容は3形態共通01. 紫陽花02. NOMAD03. ANNIVERSARY04. アリバイ05. 罠06. 妄想日記07. SID 20th Special Medley(モノクロのキス〜乱舞のメロディ〜嘘〜V.I.P)08. 声色09. 面影10. 循環11. プロポーズ12. park13. 眩暈14. 吉開学17歳(無職)15. 微風16. 夏恋17. Dear Tokyo18. いちばん好きな場所●購入者特典・応援店舗特典：オリジナルポストカードセット・Amazon.co.jp：オリジナル巾着・楽天ブックス：オリジナルクリアファイル(A4サイズ)・セブンネットショッピング：オリジナルトート型エコバック