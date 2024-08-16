シド、結成20周年記念ファイナル日本武道館公演＜いちばん好きな場所＞をライブ映像作品化
シドが9月25日、自身約5年ぶりのライブ映像作品『SID 20th Anniversary GRAND FINAL 「いちばん好きな場所」』をリリースすることが発表となった。同映像作品は、2023年12月27日に東京・日本武道館で開催された同名公演を収録したものだ。
◆シド 動画 / 画像
結成20周年のアニバーサリーを締め括るライブ＜SID 20th Anniversary GRAND FINAL 「いちばん好きな場所」＞は日本武道館に祝福が満ち溢れた記念すべき一夜だ。「シドの第二章は今日から始まると俺は思っています」とマオが語るなど、シドの歴史においてもターニングポイントとなっている。
さらに、ライブ本編より「ANNIVERSARY」のライブ映像がオフィシャルYouTubeチャンネルに公開されたほか、シドのオフィシャルTikTokアカウントも開設され、今作よりライブ映像が定期的に投稿される予定だ。
■ライブ映像作品『SID 20th Anniversary GRAND FINAL 「いちばん好きな場所」』
予約リンク：https://kmu.lnk.to/YZn9vo
【初回生産限定盤(Blu-ray+アクリルスタンド)】
KSXL 347〜8 ￥11,000(税込)
【通常盤(Blu-ray)】
KSXL 349 ￥7,700(税込)
【初回生産限定盤(DVD)】
KSBL 6839 ￥6,600(税込)
▲初回生産限定盤 Blu-ray
▲通常盤 Blu-ray
▲初回生産限定盤 DVD
▼収録内容 ※ディスクの内容は3形態共通
01. 紫陽花
02. NOMAD
03. ANNIVERSARY
04. アリバイ
05. 罠
06. 妄想日記
07. SID 20th Special Medley(モノクロのキス〜乱舞のメロディ〜嘘〜V.I.P)
08. 声色
09. 面影
10. 循環
11. プロポーズ
12. park
13. 眩暈
14. 吉開学17歳(無職)
15. 微風
16. 夏恋
17. Dear Tokyo
18. いちばん好きな場所
●購入者特典
・応援店舗特典：オリジナルポストカードセット
・Amazon.co.jp：オリジナル巾着
・楽天ブックス：オリジナルクリアファイル(A4サイズ)
・セブンネットショッピング：オリジナルトート型エコバック
■＜SID HALL TOUR 2024 〜Monochrome Circus〜＞
10月13日(日) 埼玉・大宮ソニックシティ
10月20日(日) 神奈川・神奈川県民ホール
11月03日(日) 福岡・久留米シティプラザ ザ・グランドホール
11月09日(土) 愛知・岡谷鋼機名古屋市公会堂
11月10日(日) 大阪・オリックス劇場
11月29日(金) 東京・昭和女子大学 人見記念講堂
▼チケット料金
全席指定 ￥8,800(税込)
※4才以上有料
関連リンク
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