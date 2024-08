【プレミア開幕節プレビュー】新シーズン開幕！　新生ブルーズvs王者シティに、鎌田＆菅原デビューなるか

2024-25シーズンのプレミアリーグが8月16日に開幕。昨シーズンはアーセナルとの一騎打ちを制したマンチェスター・シティが前人未踏の4連覇を達成したが、新シーズンはその2強を軸に白熱のタイトルレースが幕を開ける。今シーズンはフライデーナイト開催のマンチェスター・ユナイテッドvsフルアムで幕開けとなる。ユナイテッドはFAカップ王者として臨んだ1週間前のコミュニティ・シールドではカウンター主体の粘り強い戦いのなか、FWガルナチョのゴールで82分に先制に成功。しかし、89分にMFベルナルド・シウバに同点ゴールを決められてPK戦に持ち込まれると、FWサンチョ、DFエバンスの失敗が響き無念の敗戦。リーグ開幕へ弾みを付けることはできなかった。それでも、ユーロ、コパ・アメリカに参戦した主力が合流間もない状況において上々の仕上がりを見せており、今週に加入が発表されたDFデ・リフト、DFマズラウィのテン・ハグ教え子コンビを含めて良い状態でオールド・トラッフォードでの開幕戦に臨めるはずだ。

対するフルアムではDFアダラバイヨ、MFパリーニャとセンターラインの主力が抜けたなか、アーセナルからMFスミス・ロウを獲得。この開幕戦ではその注目の攻撃的MFを中心に、DFバッシーやMFリード、MFイウォビ、FWムニスらの奮闘によって格上撃破を果たしたい。開幕節の最注目カードはマレスカ監督とグアルディオラ監督の師弟対決となる、チェルシーvsマンチェスター・シティのビッグ6対決だ。本拠地スタンフォード・ブリッジでマレスカ新体制初陣を迎えるブルーズは、今夏も若手を中心に大幅なスカッド刷新を図った。ただ、開幕戦では合流間もないMFパーマーやMFエンソ・フェルナンデスらを含めDFリース・ジェームズ、MFカイセド、FWジャクソンら昨季の主力中心の布陣で臨む形となりそうだ。プレシーズンでは守備、ビルドアップの局面で新スタイル移行に向けた課題が目立ったが、王者相手に隙を見せずに戦えるか。一方、前述のコミュニティ・シールドで余力を残しながらタイトル獲得に成功したシティ。今回の開幕戦ではそのメンバーをベースに、ギリギリまで休暇を与えていたMFロドリ、MFフォーデンらを復帰させ、フルスカッドで臨むはずだ。連携を含めまだまだベストな状態から遠い状況にあるなか、プレシーズンでしっかりとコンディションを整えてきた2季連続リーグ得点王のFWハーランドにはチームを牽引する爆発を期待したい。なお、前指揮官ポチェッティーノが指揮した昨季のリーグ戦2度の対戦はいずれもドローに終わっているが、今夏アメリカのプレシーズンツアーで行われた前哨戦ではFWハーランドのハットトリックの活躍によって師匠のチームが4-2の貫録勝ちを収めている。その対戦から互いに大きくメンバーを入れ替えて臨む今回の対戦はいかなる結果となるか。2季連続2位のアーセナルは悲願の覇権奪還へ力強いスタートを切るべく、ウォルバーハンプトンとのホーム開催の開幕戦に臨む。今夏ここまではDFカラフィオーリの獲得にとどまり、継続路線での戦いとなるが、プレシーズンは上々の仕上がり。毎年恒例のエミレーツカップではリヨン相手にベストメンバーを起用し、DFサリバとDFガブリエウのセンターバックコンビの2ゴールで2-0の勝利を収めた。FWペドロ・ネトやDFキルマンといった主力が流出したウルブス相手に快勝し、白星発進といきたい。なお、DF冨安健洋はプレシーズンのケガの影響で欠場となる。昨季3位のリバプールは22年ぶりの1部復帰となったイプスウィッチとのアウェイゲームでスロット新体制をスタート。指揮官変更も今夏の移籍市場ではここまで補強ゼロと異例の状況が話題を集めるが、プレシーズンは安定したパフォーマンスを披露。クロップ前体制の遺産を活かしながら、マイナーチェンジを施している。2季連続昇格で勝ち癖があり、久々のプレミアの舞台でモチベーションの高い昇格組相手のアウェイでの開幕戦は決して簡単ではないが、地力の差を見せつけて勝ち切りたい。新指揮官の下で序列低下のMF遠藤航はベンチスタートが濃厚とみられる。ポステコグルー体制2年目でトップ4返り咲きを狙うトッテナムは、チャンピオンシップ(イングランド2部)優勝で1年でのプレミア復帰を決めたレスターと対戦。ディフェンスラインの主力が不在だったプレシーズンは課題のセットプレーを含め守備面に問題が目立ったが、リーグ開幕へしっかりと締めたい。注目の新戦力ソランケの初お披露目に、古巣初対戦となるMFマディソンのプレーに注目だ。MF三笘薫の所属するブライトンはエバートンとのアウェイゲームでヒュルツェラー新体制をスタート。昨季の終盤戦をケガで棒に振った三笘だが、プレシーズンでは徐々にコンディションを上げており、堅守を誇るトフィーズ相手に違いをみせ、31歳の最年少指揮官に初陣での白星をプレゼントしたい。ラツィオを退団し、恩師グラスナー率いるクリスタル・パレスに加入したMF鎌田大地は、ブレントフォードとのロンドン・ダービーでプレミアデビューを狙う。フランクフルト時代に指導を受けたアドバンテージを活かし、新天地でも早期フィットの印象がある日本代表MFはプレシーズンも安定したパフォーマンスを披露。スタメンでのデビューが濃厚か。対戦相手が4バック、3バックのいずれで臨むかはわからないが、うまくライン間でボールを引き出して決定機に絡みたい。AZを離れて昇格組サウサンプトンへ加入したDF菅原由勢は鎌田同様にニューカッスルとの開幕戦でデビューを狙う。AZでもアヤックスやPSV、フェイエノールトと対戦し、ヨーロッパの舞台でも強豪チームとの対戦経験はあるが、難所セント・ジェームズ・パークでのニューカッスルとの対戦は非常にタフなものになるはずだ。FWゴードンというリーグ屈指の快速アタッカーとのマッチアップが想定されるなか、まずは守備面で粘り強いプレーを見せたい。その他では、ロペテギ新体制で今夏積極補強を敢行したウェストハムと、昨季4位のアストン・ビラの強豪対決はチェルシーvsマンチェスター・シティに次ぐ開幕節の注目カード。撃ち合い必至のスペクタクルな攻防が期待される。《プレミアリーグ開幕節》8/16(金)《28:00》マンチェスター・ユナイテッド vs フルアム8/17(土)《23:00》イプスウィッチ vs リバプールアーセナル vs ウォルバーハンプトンエバートン vs ブライトンニューカッスル vs サウサンプトンノッティンガム・フォレスト vs ボーンマス《25:30》ウェストハム vs アストン・ビラ8/18(日)《22:00》ブレントフォード vs クリスタル・パレス《24:30》チェルシー vs マンチェスター・シティ8/19(月)《28:00》レスター vs トッテナム