BAND-MAIDが、東名阪で開催されるZEPP TOURに続き、札幌・福岡での番外編お給仕(ライブ)を行うことを発表した。関連記事: BAND-MAID結成10周年ベスト盤クロスレビュー HR/HMと越境的な配合が生んだ個性 2023年にアメリカで開催された「Lollapalooza」へ日本人バンドとしてX JAPAN以来約13年ぶりに出演するなど、日本にとどまらず世界での活躍を続けるBAND-MAID。お給仕はSAIKI(Vo)を中心にセットリストを考えることが定番となっているが、今回は"番外編"と銘打つだけあり、リズム隊のMISA(Ba)&AKANE(Dr)、ギタリストの小鳩ミク(Vo/Gt)&KANAMI(Gt)2名ずつのチームに分かれて、セットリストの考案はもちろんお給仕をプロデュースするという。

チケットは本日よりお盟主様(オフィシャルファンクラブ)最速抽選先行受付がスタートしている。◼︎MISA & AKANE 10月5日公演へのコメント久々の福岡でのライブということで、私たちもとても楽しみにしております!今回はなんとAKANE&MISAリズム隊の2人でセットリストを組まさせてもらいました〜!2人だけでセトリ考えるのって初めてだからドキドキ。みんなの反応がとっても楽しみです!グルーヴが気持ち良い曲や、お互いに好きな曲などなど。色々と詰め込んじゃうよ〜!リズム隊考案セトリ、きっと面白い事でしょう。番外編お給仕を福岡で出来るのも嬉しいね!当日、皆さんに会えることを楽しみにしております!◼︎小鳩ミク & KANAMI 10月20日公演へのコメント北海道の番外編はKANAMIと小鳩のギター2人が考えるセットリストでお届けしますっぽー!!お給仕の日20日は小鳩の誕生日前夜!つまり前夜祭でもありますっぽ!小鳩はKANAMI先生のギターヒーローな姿を沢山見たかったり、KANAMIちゃんと一緒に小鳩も弾く掛け合いも頑張りたいなーとかおもっておりますっぽ!素敵な特別な夜にしたいっぽね?!はい!KANAMIです!何年振りかにセットリストを作る事になってワクワクしております!!そして小鳩は私と一緒に弾く掛け合いをやりたいの〜?!そういうセッションをお給仕ならではの楽曲アレンジで作っちゃおうかな?ふふっ番外編も気合い入れて挑みたいと思います!楽しみにしていてくださいね!!<ライブ情報>BAND-MAID番外編お給仕2024年10月5日福岡BEAT STATION2024年10月20日北海道PENNY LANE 24お盟主様(ファンクラブ)最速抽選先行チケット受付中受付期間:8月16日(金)20:00~8月25日(日)23:59https://bandmaid.tokyo/contents/766655<リリース情報>BAND-MAID『Epic Narratives』2024年9月25日(水)発売=収録曲=1. Magie2. Shambles アニメ「ケンガンアシュラ」Season2 EDテーマ3. Protect You TVアニメ「グレンダイザーU」EDテーマアニメ4. SHOW THEM *BAND-MAID with The Warning5. Forbidden tale6. Bestie Incubus Mike Einziger(Gt.)との共作曲7. Brightest Star8. Letters to you9. The one10. Memorable11. Go easy12. Toi et moi13. TAMAYA!14. Get to the tophttps://band-maid.lnk.to/EpicNarratives_CDBAND-MAID OFFICIAL HP:https://bandmaid.tokyo