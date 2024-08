【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「洗脳」は、22枚目シングル「ブラックボックス」の収録曲!

LiSAが、22枚目シングル「ブラックボックス」に収録される「洗脳」のMUSiC CLiPをシングル発売の8月21日20時にYouTubeでプレミア公開することが決定。公開に先駆けてコンセプトティザーがアップされた

「洗脳」は、キタニタツヤが作詞作曲を手掛けた楽曲。ファンはMVの公開を楽しみに待とう。

リリース情報

2024.08.21 ON SALE

SINGLE「ブラックボックス」

2024.09.11 ON SALE

Blu-ray&DVD『LiVE is Smile Always~LANDER~ at TOKYO GARDEN THEATER』

LiSA OFFICIAL SITE

http://www.lxixsxa.com/