【モデルプレス=2024/08/16】クリエイターユニット・HoneyWorksがサウンドプロデュースを務める10⼈組アイドルグループ・高嶺のなでしこ(たかねのなでしこ)が、9月25日〜26日の2日間、東京・きゅりあん(品川区総合区民会館)で開催される音楽とファッションが融合した新しい祭典「STARRZ TOKYO」(スターズトーキョー)に出演する。モデルプレスでは同グループにインタビューを実施し、ステージへの意気込みやグループの魅力について話してもらった。

◆高嶺のなでしこ「STARRZ TOKYO」出演へ

◆高嶺のなでしこ、グループの魅力は?

◆高嶺のなでしこ「好きになってもらえるように」意気込み語る

◆初開催の「STARRZ TOKYO」テーマは「MUSIC&FASHION GALAXY」

◆STU48、OCHA NORMA、BOYS AND MENら豪華アーティストが解禁

◆「STARRZ TOKYO」開催概要

同イベントは、コロナ禍を経て文化の在り方までもが変わってしまった現代で、新しく輝く「STAR」をアーティスト、ファッション、ブランドなど様々な業界から発掘・集結した祭典を開催し、多くの人々と共有していきたいという考えで立ち上げられた。当日はアーティストライブやファッションショーなどが展開される予定。高嶺のなでしこは25日1部に出演する。― これからファンになる方へ、グループの魅力をあらためて教えてください。涼海すう:たかねこ(グループの愛称)のグループの魅力はメンバー一人ひとりの個性です!みんなお顔も性格も系統バラバラで個性豊かです!なので1人は推しが見つかると思います!!城月菜央:HoneyWorksさんがサウンドプロデュース。十人十色だけどまとまりがあり、推しが見つかるグループ。橋本桃呼:HoneyWorksサウンドプロデュースのアイドルというのがとっても魅力だと思います!!有名な楽曲もカバーさせていただいていますし、十人十色な個性で絶対にあなた好みの推しメンが見つかるグループだと思います!葉月紗蘭:やはりHoneyWorksさんサウンドプロデュースであることです!HoneyWorksさんの楽曲をカバーさせていただり、オリジナル楽曲でもHoneyWorksさんならではの歌詞やメロディーでとても素敵なのでぜひ注目して欲しいなと思います!春野莉々:性格も見た目も十人十色なので、知ってくださった方が1人は推しが見つかるグループです!東山恵里沙:たかねこは十人十色なグループなので、パフォーマンスやトーク面でも個性が溢れているところが魅力だと思います!ぜひ一人一人に注目して見てみてください!日向端ひな:HoneyWorksさんがサウンドプロデュースな事です!楽曲の良さはもちろん、曲の振り幅も、可愛いものからかっこいいもの、エモいものなどたくさんあります!星谷未来:ダンスや歌、バラエティ、モデル等個性溢れるメンバー達ですが、たかねこの目標に向ける団結力が強いです!HoneyWorksサウンドプロデュースのアイドルなのでハニワ(HoneyWorksの略称)が好きな方はもちろん、知らない方も絶対に楽しめると思います。松本ももな:たくさんの方に憧れられるような日本女性の清らかな美しさと可愛さを兼ね備えた誇り高きアイドルグループを目指す10人組アイドルグループです !十人十色というぐらい個性溢れるメンバーが揃っているのと、楽曲はHoneyWorksさんサウンドプロデュースでハニワさんのカバーも歌わせていただいているので、初見さんでも「この曲聞いたことある」って一緒に楽しめるのが強みです!籾山ひめり:高嶺のなでしこはHoneyWorksさんサウンドプロデュースのアイドルグループです!オリジナル楽曲はかっこいい曲から可愛らしい曲などストーリー性のある色んなジャンルを歌わせていただけるのが強みだなと思います。HoneyWorksさんの楽曲もカバーさせていただいていて、一度は聞いた事のある楽曲もあると思うので初めての方にも楽しんでいただけるのではないかなと思います!― 新音楽イベント「STARRZ TOKYO」が今年開幕します。出演にあたってのステージの意気込み、見どころなどをお願いします。涼海:初めて見る方にたかねこのことを好きになってもらえるように!いつも応援してくださっているファンのみなさまをより楽しませられるように!全力で頑張ります!城月:たくさん盛り上げてファンのみなさまや初めましての方と素敵な思い出を作れるように頑張ります!一緒にできる振りなどはぜひ一緒に踊って楽しみましょう!橋本:高嶺のなでしこをまだ知らない方にも好きになってもらえるようなステージにできるよう頑張りますので、ぜひぜひ名前だけでも覚えて帰ってくださると嬉しいです!葉月:素敵なイベントに出演させていただけてとても嬉しいです!たかねこはかっこいいも可愛いも持ち合わせているところがポイントでもあると思っているので、来てくださったみなさまに色んな楽しさをお届けできるように頑張ります!春野:会いに来てくださったみなさんや、初めましてのみなさんにさらに好きになっていただけるようなステージをできるように頑張ります!東山:出演させていただけること、とても嬉しく思います!イベントを盛り上げられるように精一杯頑張ります!HoneyWorksさんサウンドプロデュースのアイドルなので、みなさんの知っている楽曲もパフォーマンスするかもしれません!ぜひ注目して見てくださると嬉しいです!日向端:来てくださった方の記憶に残れるような、最高のライブができるように頑張ります!!星谷:初めて私たちを見てくださる方もたかねこの虜になっちゃうような熱いライブを届けます!私たちの楽曲はファンの方のコールで成り立つ曲が多いのでぜひ一緒に楽しんでもらいたいです!松本:豪華な出演者様と一緒なので、より気を引き締めてたくさんの方に「たかねこのパフォーマンス良かったな」って思ってもらえるように頑張りたいと思います!曲によってメンバーのポジションがコロコロと変わったり、振り付けもキャッチーで真似しやすかったり、ハニワさんのカバー曲もさせていただいているので「この曲知ってる!」と初見の方も楽しめるパフォーマンスをお届けできると思います!楽しいライブにしましょう!籾山:出演させていただけてとても嬉しいです!!高嶺のなでしこを初めて見てくださる方がたくさんだと思うので10人の魅力を全力で伝えるパフォーマンスをしたいと思います! 頑張ります!― ファンの方々へ、これからファンになる方へメッセージをお願いします。涼海:高嶺のなでしこはこれからもっともっと成長できるようにがんばります!そしてもっともっと上に突き進んでいきます!ついてきてくださると、一緒に歩んでくださると、嬉しいです!!城月:一緒に過ごす仲間として、これからもよろしくお願いします!もっと私も成長できるように頑張ります!橋本:いつもたくさんの応援をありがとうございます!!高嶺のなでしこは3年目を迎えました!!!ずっと応援してくださっている方も、これからファンになってくださる方も一緒に、高嶺のなでしこと歩んでいきたいです!これからも末永く応援よろしくお願いします。葉月:個性が十人十色なたかねこちゃんの魅力を知って、もっともっと好きになっていただけるように頑張ります!!春野:好きになっていただけたら楽しいことだらけな日々をお約束しますっ。ぜひたかねこのことさらに好きになってください!東山:いつも高嶺のなでしこを応援してくださるファンのみなさま、ありがとうございます!高嶺のなでしこを初めて見るみなさまにも「STARRZ TOKYO」さんへの出演を通して好きになっていただけるように頑張ります!一緒に楽しみましょう!日向端:いつも応援してくださっているファンのみなさま、本当にありがとうございます!これからも全身全霊で“大好き”の思いを込めて頑張ります!!星谷:いつも応援して頂きありがとうございます。高嶺のなでしこは結成2周年を迎え、まだまだ成長真っ最中です!これからもファンの方と一緒に、まだ見ぬ景色を見ていけるよう頑張ります。ご新規さんとも素敵なご縁がありますように!松本:いつも応援してくださってありがとうございます!高嶺のなでしこは個性溢れるメンバー10人いるので、絶対に推しメンが見つかると思います!みなさんに認めていただけるように、誰からも愛されるグループになれるように一生懸命頑張るのでついてきてください!たかねこ色に染まれ〜!籾山:いつも応援してくださりありがとうございます!!みなさんのおかげで3年目を迎えることができました。みなさんが推していて誇れるアイドルグループになれるように高みを目指して全力で頑張ります!これからも一緒にたくさん思い出作って行きましょう!!テーマに据えた「MUSIC&FASHION GALAXY」は、数え切れないほどの「STAR」が散りばめられた煌びやかな「銀河=GALAXY」と、15世紀にスペインで生まれた言葉で「祝福」を意味する「Gala」のダブルミーニングとなっており、音楽とファッションのコンテンツを軸に、観客と「特別で盛大な祭典」を楽しみ、共に「GALAXYを作り出す」という想いが込められた。注目のライブアクトには、高嶺のなでしこのほか、STU48、WHITE SCORPION、OCHA NORMA、芹澤優、ORβIT、BOYS AND MENなど、多岐にわたり活躍しているアーティストが勢揃い。今後、追加アーティストや出演モデルも順次発表されていく。◯9月25日(水)アーティスト:あみか(フォーエイト48)/荒井麻珠/UNLAME/ideal peco/稲場愛香/STU48/OCHA NORMA/仮面女子/SAKURA GRADUATION/SAKURA DOLL/芹澤優/高嶺のなでしこ/Chego/TEAM SHACHI/Devil ANTHEM./HATEandTEARS/#2i2/NEO JAPONISM/Hey!Mommy!/Peel the Apple/フジコーズ/ほくりくアイドル部/WHITE SCORPION/わーすた/Onephonyスペシャルゲスト:貴島明日香◯9月26日(木)アーティスト:安藤祐輝/UNDEЯ DOG/VORTEX/ORβIT/カラフルダイヤモンド/K.K./SOUTH BLUE/Crimson Crat Clan/JAM HEADS/杉本琢弥/Scapegoat/Seven Deuce/双極スペクトラム/BMK/Poltergergeist/NOCO/8iper/BUGVEL/VALSHE/BOYS AND MEN/BLACKIRIS/UNiFY/リアルピース/RIKU/0.1gの誤算/WORLD LAUG Hスペシャルゲスト:藤井サチ【開催日時】◯2024年9月25日(水)11:00 OPEN/11:30 START(予定)◯2024年9月26日(木)11:00 OPEN/11:30 START(予定)◯2024年9月27日(金)11:00 OPEN/11:30 START(予定)【会場】きゅりあん(品川区総合区民会館)【公式サイト】https://starrz.tokyo/【公式X】https://x.com/starrz_tokyo【公式Instagram】https://www.instagram.com/starrz_tokyo/【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@starrz0925【チケット】VIP席:先行:9,900円(税込)/プレゼント付き通常席:選考:5,900円(税込)【EVENTIFY】https://www.funity.jp/tickets/sttokyo/show/sttokyo24/3/3【チケットぴあ】https://w.pia.jp/t/starrz-tokyo/◯先行販売第1弾2024年7月19日(金)18:00〜2024年07月28日(日)23:59 ※8月3日(土)より順次当落発表予定◯先行販売第2弾2024年8月16日(金)18:00〜2024年08月25日(日)23:59 ※8月31日(土)より順次当落発表予定◯⼀般販売2024年9月13日(金)10:00〜 ※先着・売り切れ次第終了(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】