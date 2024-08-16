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J.K. Rowling, Elon Musk Named in Imane Khelif's Cyberbullying Lawsuit
JK Rowling and Elon Musk named in Imane Khelif cyberbullying lawsuit | France | The Guardian
https://www.theguardian.com/technology/article/2024/aug/14/jk-rowling-and-elon-musk-named-in-imane-khelif-cyberbullying-lawsuit
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https://kumanichi.com/articles/1502899
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Absolutely https://t.co/twccUEOW9e— Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2024
Good https://t.co/b0kOXKFE8p— Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2024
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Could any picture sum up our new men¡Çs rights movement better? The smirk of a male who¡Çs knows he¡Çs protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he¡Çs just punched in the head, and whose life¡Çs ambition he¡Çs just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024
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Commentators pretending critics of the IOC¡Çs reliance on documents rather than sex testing think Khelif is trans are straw-manning. I don¡Çt claim Khelif is trans. My objection, and that of many others, is to male violence against women becoming an Olympic sport. https://t.co/DtsXy61QBR— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 7, 2024
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https://www.bbc.com/japanese/articles/cgl777mk8v1o