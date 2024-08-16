アジアサッカー連盟は１６日、アジアチャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の抽選会を行った。日本から参加する神戸（２３年Ｊ１王者）、川崎（同天皇杯王者）、横浜Ｍ（同Ｊ１・２位）は、リーグステージ方式８試合の相手が決まり、神戸はホームで上海海港（中国）などと対戦する。同国同士は対戦しないレギュレーションのため、３クラブとも対戦相手は全て同じ８クラブで、神戸と川崎はホームとアウェーで対戦するカードも全て同じとなった。

同大会は２４―２５年シーズンより大幅な改変が行われ、これまでのＡＣＬに当たるＡＣＬＥにアジアの頂点を争う２４クラブが参加。リーグステージを戦う東西各地区１２チームのうち上位８チームが決勝トーナメントに進出し、優勝すればクラブＷ杯の出場権を獲得する。優勝賞金は昨季までのＡＣＬ（２３―２４年は４００万ドル＝約６億円）より大幅に増額され、総額１２００万ドル以上（約１７億８０００万円）となった。同大会は９月１６日から２０２５年２月１９日まで行われる。

また、第２グループの大会となるＡＣＬ２の抽選会も行われ、日本からは広島（２３年Ｊ１・３位）が参加。グループリーグ形式で行われ、Ｅ組でシドニーＦＣ（オーストラリア）、カヤＦＣ（フィリピン）、イースタン（香港）と同組に。ＡＣＬ２の優勝賞金は総額３２８万ドル以上（約４億９０００万円）。

【ＡＣＬＥの対戦カード】

◆神戸

【ホーム】

上海海港（中国）

セントラルコースト（オーストラリア）

山東泰山（中国）

光州ＦＣ（韓国）

【アウェー】

蔚山（韓国）

ブリーラム（タイ）

浦項（韓国）

上海申花（中国）

◆川崎

【ホーム】

上海海港（中国）

セントラルコースト（オーストラリア）

山東泰山（中国）

光州ＦＣ（韓国）

【アウェー】

蔚山（韓国）

ブリーラム（タイ）

浦項（韓国）

上海申花（中国）

◆横浜Ｍ

【ホーム】

蔚山（韓国）

ブリーラム（タイ）

浦項（韓国）

上海申花（中国）

【アウェー】

上海海港（中国）

セントラルコースト（オーストラリア）

山東泰山（中国）

光州ＦＣ（韓国）

※日程は後日発表