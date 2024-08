チェルシーは今夏も選手の出入りが活発に行われている。



今夏の移籍市場でウォルバーハンプトンからポルトガル代表MFペドロ・ネトの獲得に成功したチェルシーだが、その加入の影響により、主力選手が退団する可能性が出てきている。その内の1人が22歳のノニ・マドゥエケだ。



『The Athletic』のリアム・トゥーミー氏によると、チェルシーは今夏の移籍市場でマドゥエケの売却を検討しているという。適切なオファーがあれば放出を容認するようだ。





