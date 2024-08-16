HEY-SMITH、＜Rest In Punk Tour＞ファイナル沖縄公演のライブ映像発売決定
HEY-SMITHが、＜Rest In Punk Tour＞ファイナルとなった沖縄公演のライブを収録したLIVE DVD & Blu-ray『Dear Freedom -Rest In Punk Tour Final in Music Town Otoichiba Okinawa-』を発売することが決定した。
バンド史上最大規模の全55本に及ぶ全国ツアーとなった＜Rest In Punk Tour＞。全公演完売という伝説的なツアーとなったファイナルの沖縄公演を、MC＆アンコールを含めた全編収録で映像化され、特典映像にはTour Final Seriesに密着し、ツアーの裏側をリアルに収めたドキュメント映像が収録される。“NeStream LIVE”を採用し、パッケージを購入したリスナーはスマホ・PCでも同映像が見られる仕様となる。さらに、同公演のライブ音源はストリーミングサービスでの配信も決定している。
そして、タワーレコードでの予約購入先着特典として、メンバー全員によるサイン会TOURの開催も決定。10月8日タワーレコード梅田NU茶屋町店を皮切りに、福岡パルコ店・名古屋近鉄パッセ店・仙台パルコ店・渋谷店と全5箇所での開催される。
LIVE DVD & Blu-ray & Streaming『Dear Freedom -Rest In Punk Tour Final in Music Town Otoichiba Okinawa-』
予約：https://lnk.to/restInpunk_tour
Streaming＆Download：https://lnk.to/heysmith_tour
▼完全限定生産盤
【予約受付期間】9月3日(火)23:59まで
DVD+Tシャツ / 8,000円+税
Blu-ray+Tシャツ / 9,000円+税
Tシャツサイズ全6種（kids/S/M/L/XL/XXL）
▼通常盤
DVD / 5,200円+税
Blu-ray / 6,200円+税
[TRACK LIST] ※全形態共通
01.Money Money
02.Endless Sorrow
03.Be The One
04.Still Ska Punk
05.Living In My Skin
06.Into The Soul
07.California
08.Everlasting
09.Drug Free Japan
10.Over
11.Inside Of Me
12.Say My Name
13.Fellowship Anthem
14.We Are...
15.Radio
16.Be My Reason
17.Don't Wanna Lose You Again
18.Summer Breeze
19.You Are The Best
20.We Sing Our Song
21.Free Your Mind
22.I’m In Dream
23.Rest In Punk
EN1.Don't Worry My Friend
EN2.Let It Punk
EN3.Longest Day
EN4.Goodbye To Say Hello
EN5.Come Back My Dog
EN6.Dandadan
[特典映像]
Rest In Punk Tour Final Series Behind the Scenes
※全形態に「NeStream LIVE」付き：https://nestreamlive.radius.co.jp/
▼タワーレコード予約購入先着特典
〜メンバーサイン会TOUR開催〜
全箇所、全メンバーで行きます!!
10/08(火) タワーレコード梅田NU茶屋町店 17:00スタート予定
10/09(水) タワーレコード福岡パルコ店 17:00スタート予定
10/10(木) タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 17:00スタート予定
10/11(金) タワーレコード仙台パルコ店 17:00スタート予定
10/12(土) タワーレコード渋谷店 18:15スタート予定
詳細：https://lnk.to/heysmith_tr_tour
▼法人別先着予約購入特典
・タワーレコード：オリジナルクリアファイル
・HMV：オリジナルポストカード
・Amazon.co.jp：L判ビジュアルシート(3枚セット)
・楽天ブックス：ドッグタグ
・セブンネットショッピング：手ぬぐい
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