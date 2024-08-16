Mrs. GREEN APPLE、楽曲「橙」が『旭化成不動産レジデンス』新CMに起用＋スタジアムツアーより同曲ライブ映像公開
Mrs. GREEN APPLEの5thフルアルバム『ANTENNA』収録曲「橙」が、旭化成不動産レジデンス『旭化成の都市型マンションATLAS』ブランドCMに起用されることが発表となった。新CMのオンエアは明日8月17日より。テレビでのオンエアに先駆けて15秒CMと30秒CMがYouTubeに公開となった。
◆Mrs. GREEN APPLE 画像 / 動画
新CMは楽曲の世界観と情緒に富む風景が見事にシンクロした映像が見どころだ。
■5ヶ月連続リリース第5弾「familie」コンテンツカレンダー
▲コンテンツカレンダー
▲Teaser Photo #3
▲Teaser Photo #2
▲Teaser Photo #1
▲Cover Art
▼「familie」配信情報
2024年8月9日(金)配信開始
配信リンク：https://lnk.to/mga_familie
※Honda 新型FREED CMソング
■公式プレイリスト『ドライブで聴きたいMrs. GREEN APPLE』
・『ドライブで聴きたいMrs. GREEN APPLE』(Apple Music / Spotify)
・『ドライブで聴きたいミセス』(LINE MUSIC)
配信リンク：https://lnk.to/mgadrive
▼プレイリスト
01.familie
02. コロンブス
03. CHEERS
04. WanteD! WanteD!
05. ダンスホール
06. Magic
07. 青と夏
08. 庶幾の唄
09. うブ
10. インフェルノ
11. How-to
12. ANTENNA
13. StaRt
14. Speaking
15. HeLLo
16. Feeling
17. JOURNEY
・『頑張る時に聴きたいMrs. GREEN APPLE』(Apple Music / Spotify)
・『頑張る時に聴きたいミセス』(LINE MUSIC)
配信リンク：https://lnk.to/mgafight
・『夏に聴きたいMrs. GREEN APPLE』(Apple Music / Spotify)
・『夏に聴きたいミセス』(LINE MUSIC)
配信リンク：https://lnk.to/mgasummer
・『大切な人と聴きたいMrs. GREEN APPLE』(Apple Music / Spotify)
・『大切な人と聴きたいミセス』(LINE MUSIC)
配信リンク：https://lnk.to/mga_tkpl
・『春に聴きたいMrs. GREEN APPLE』(Apple Music / Spotify)
・『春に聴きたいミセス』(LINE MUSIC)
配信リンク：https://lnk.to/mgahkpl
・『夜に聴きたいMrs. GREEN APPLE』(Apple Music / Spotify)
・『夜に聴きたいミセス』(LINE MUSIC)
配信リンク：https://lnk.to/mganightplaylist
■LIVE from ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜
■映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』
公開劇場：丸の内ピカデリー、新宿ピカデリーほか全国ロードショー
主演：Mrs. GREEN APPLE （大森元貴 若井滉斗 藤澤涼架）
公式サイト：http://thewhitelounge-movie.jp/
公式X：＠twl_movie
公式TikTok：＠twl_movie
【Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA 初日舞台挨拶＆ライブビューイング 実施概要】
＜舞台挨拶＞
日時： 9月13日(金)19:00 の回 上映前舞台挨拶
本会場：丸の内ピカデリー
本会場登壇者（予定・敬称略）：Mrs. GREEN APPLE(大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架)
＜ライブビューイング会場＞
一部上映劇場にてライブビューイング実施決定
※本会場は丸の内ピカデリーとなります。
※ライブビューイング会場は上映前舞台挨拶の生中継後、本編上映となります。
＜チケット料金＞
・本会場：全席指定料金 4,000円(税込) 均一 ※別途各種手数料あり
・ライブビューイング：入場料金 3,500円(税込) 均一
※ムビチケカードはご使用いただけません。
※特別興行のため、各種割引(シニア・学生・小人等)、サービスプライス、クーポン、無料鑑賞券、招待券などのサービスはご利用いただけません。
※ライブビューイングは劇場独自の音響スクリーンで上映並びに豪華席でのご鑑賞などの場合、上記料金にアップチャージ料金が必要になる場合がございます。
≪販売方法詳細≫
【申込条件】
申込者が「Ringo Jam」会員(年・月会費コース)の方
※「年会費」「月会費」どちらのコースでもお申し込みいただけます。
【購入制限】
舞台挨拶：お1人様1回2枚まで
ライブビューイング：お1人様1回4枚まで(第3希望まで選択可)
【舞台挨拶チケット受付スケジュール】
◆Ringo Jam会員限定チケット受付(先着)
・受付期間：8月1日(木)12:00〜
※抽選先行で完売の場合、チケット受付(先着)の実施はございません。
※先着販売のため無くなり次第、終了となります。
【ライブビューイング・チケット受付スケジュール】
◆Ringo Jam会員限定チケット先行受付(抽選）
・受付期間：8月2日(金)10:00〜8月7日(水）23:59
・当落発表：9月7日(土)15:00〜
※受付方法など詳細は後日ご案内いたします。
※実施劇場は後日、公式HPにて発表いたします。
◆プレリクエスト(先着)
・受付期間：9月10日(火)12:00〜
※事前にローソンチケットの会員登録(無料)が必要となります。
※Ringo Jam会員限定チケット先行受付で完売の場合、一般発売はございません。
※先着販売のため無くなり次第、終了となります。
舞台挨拶Ringo Jam会員限定チケット先行受付(抽選)
お申し込みに進む(2024年7月22日(月)15:00〜)
https://mrsgreenapple.com/news/detail/20460
■定期公演＜Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”＞
open16:30 / start18:00
10月06日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜
open16:30 / start18:00
10月09日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月10日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月15日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月16日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月30日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月31日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼チケット
・Ringo Jamシート：20,000円(税込) ※特典付き／詳細は後日発表
・SS指定：15,000円(税込) ※特典付き／詳細は後日発表
・S指定：12,800円(税込)
・着席指定：12,800円(税込)
※着席指定は 小さなお子さまや、コンサートを座ってご覧になりたい方の為のお席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。
応募方法：https://mrsgreenapple.com/news/detail/20263
関連リンク
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