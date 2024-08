富士フイルムは8月16日、参加型写真展「“PHOTO IS”想いをつなぐ。あなたが主役の写真展2024」を8月17日から開催すると発表した。開催場所と日時は以下の通りで、名古屋での開催は2019年以来5年ぶりとなる。東京会場:東京ミッドタウン(8月17日〜8月21日)名古屋会場:ナディアパーク(8月23日〜8月25日)大阪会場:グランフロント大阪(9月13日〜9月16日)

オンライン展示サイト:“PHOTO IS”公式Webサイト(9月17日〜12月25日)富士フイルムは、出展者全員の作品を“写真に込められた想い”とともに展示する参加型写真展を2006年にスタート。前身の「“PHOTO IS”10,000人の写真展」から数えて、今年は18回目の開催となる。4月から作品募集を行い、応募総数は28,674点。会場では、応募作品の展示、写真家や著名人によるトークショー、instax“チェキ”やデジタルカメラなどのタッチ&トライコーナーなどを設けている。恒例の参加型写真展「“PHOTO IS”想いをつなぐ。あなたが主役の写真展2024」が8月17日より東名阪の会場で開幕する○展示部門今年は「あなたを笑顔にする瞬間」を写した作品を展示する「笑顔になる瞬間(とき)」部門を新設し、「お気に入りの1枚」部門、「見せたい!わたしのイチオシ!」部門、「インスタグラム」部門とあわせて合計4部門で作品を展示する。テーマの「想いをつなぐ」に準じ、来場者が共感した作品に対する感想や想いを記した「絆メッセージ」を出展者に向けて投函できる「絆ポスト」も各会場に設置した。「笑顔になる瞬間(とき)」部門の優秀作見る側も思わず笑顔になってしまう作品が多く寄せられている出展者へのメッセージを投函できる「絆ポスト」も健在だ出展者向け特別企画「心に響いた100選」では、専用台紙および公式Webサイトで応募した作品から、著名人や写真家(計10名)が10点ずつ計100作品を選出し展示。これに選者10名の作品を加えた合計110作品を、写真愛好家向けWebメタバース「House of Photography in Metaverse」でも展示する。ほかにも、各企業との共同企画で募集した作品の展示も行う。共同企画の企業と作品テーマは以下の通り。アニコム損害保険:「おいちぃいちまい」インプレス(GANREF):「心に残る風景」KDDI:「おもいでの〇〇 〜私にとってかけがえのない瞬間〜」スポティファイジャパン:「Music Canvas〜音楽と季節をめぐろう〜」タカラトミー「お気に入りのおもちゃ」東海旅客鉄道(JR東海)「あなたと新幹線の思い出」ハウス食品グループ本社「おいしい笑顔写真」東日本旅客鉄道(JR東日本)「ああ、来てよかった。〜私の東北旅」ベネッセコーポレーション「みんないい子だよ」さまざまな企業との共同企画で募集した作品も展示する○会場限定イベントトークショー&ワークショップ写真をテーマにした写真家 / 著名人によるトークショー&ワークショップ。参加には当日会場での申し込みが必要になる。登壇者は、AKIPINさん(写真家)、浅田政志さん(写真家)、喜多規子さん(写真家)、平井理央さん(フリーアナウンサー、東京会場のみ)ほか。セルフ撮影 / プリント体験ミラーレスデジタルカメラ「Xシリーズ」でのセルフ撮影体験会。撮影した画像はハーフサイズプリントを行い、データと一緒にもらえる。プリントサービスやフォトフレームを試せるコーナーも用意する。Xシリーズを用いたセルフ撮影もでき、プリントももらえる製品体験instax“チェキ”のインスタントカメラやスマホプリンタ、ミラーレスデジタルカメラの最新モデルを試せるコーナー。今年公開したWebメタバース「House of Photography in Metaverse」も体験できる。人気の「instax mini99」などのチェキシリーズも試せるプロジェクターによる没入空間体験空間演出用プロジェクター「FP-Z8000」による幻想的な空間を体験できるコーナー。壁に映し出された花火や金魚のモチーフの絵に触れると絵が動き出すなど、臨場感ある空間を演出する。ユーサフ・カーシュ「Fifteen Portraits」(東京会場限定)富士フイルムグループ創立90周年を記念して、今年4〜5月に開催した「フジフイルム・フォトコレクションII -世界の20世紀写真『人を撮る』-」展から、ポートレートの巨匠ユーサフ・カーシュ(1908‐2002)の作品を東京会場限定で特別展示する。おもいでケータイ再起動(運営、受付:KDDI)電源が入らなくなった携帯電話を専用機器で充電/再起動し、端末に保存されていた写真をプリントするコーナー。参加にはKDDI専用ページからの事前予約が必要。オンライン展示サイト9月17日〜12月25日の期間、「“PHOTO IS”想いをつなぐ。あなたが主役の写真展2024」公式サイト内にオンライン展示サイトを設置。応募作品を公開する。展示サイトでは、作品カテゴリやキーワードなどから作品を検索できる。9月17日からはオンラインで作品を展示する